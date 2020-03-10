Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав Александра Солженицына.

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Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Прокурор процитировал российского писателя Александра Солженицына. Он сказал, что насилие не может прикрываться ничем, кроме лжи, оба этих порока взаимосвязаны.

Прокурор по делу MH17 завершил цитатой Солженицына свою речь в суде

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