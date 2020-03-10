Политика
Политическая ЭкспертизаПрокурор по делу MH17 завершил цитатой Солженицына свою речь в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Прокурор процитировал российского писателя Александра Солженицына. Он сказал, что насилие не может прикрываться ничем, кроме лжи, оба этих порока взаимосвязаны.
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с чего всё началось
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав Александра Солженицына.РИА Новостивчера в 18:33
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Прокурор Нидерландов закончил свое выступление в суде по MH17 цитатой Солженицына
Газета.Ruвчера в 18:36
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