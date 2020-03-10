Политика
RT на русскомПрокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17
Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
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с чего всё началось
Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.РИА Новости10:27
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