Политика

RT на русскомRT на русскомПрокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17

Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
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с чего всё началось

Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
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