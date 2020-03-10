Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
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Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
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