Политика
РИА НовостиПрокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
Читать в источнике
Оценить350
с чего всё началось
Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.РИА Новости10:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Армия и оружие
Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Шоу-бизнес
Бен Аффлек закрутил роман с молодой актрисой Аной де Армас
Вероятно, покорить сердце звезды удалось 31-летней Ане де Армос, известной российскому зрителю по фильму «Бегущий по лезвию 2049».
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Происшествия
В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
В Нью-Йорке 7 марта задержали гражданина России Кирилла Фирсова, он подозревается в продаже персональных данных.
Политика
США назвали «простой» способ продления СНВ-3
Госдепартамент США считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить простым способом, обменявшись дипломатическими нотами.
Футбол
В РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в Москве
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что в Москве введен запрет на массовые мероприятия, сообщает "Чемпионат.com".
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Трамп отказался сделать тест на коронавирус
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не делал тест на коронавирус COVID-19, передает РИА "Новости".
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.
Экономика
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России
Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Гаджеты
Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и заснял красоту Земли
По непонятной причине компания Xiaomi любит запускать свои смартфоны в космос.
Спорт
В Steam стартовали предзаказы Borderlands 3 с 50% скидкой
В Steam стартовал сбор предварительных заказов Borderlands 3 с 50% скидкой на все издания: стандартное можно купить за 999 рублей, а премиальное с сезонным пропуском — за 1749 рублей.
Политика
Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены
Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Спикер Верховной рады назвал кандидатов в генпрокуроры Украины
Разумков напомнил, что правом внесения в Верховную раду кандидатур на должность генпрокурора обладает лишь президент Украины Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Шоу-бизнес
В сети появилось свежее фото певицы МакSим
Директор МакSим опубликовала в своем микроблоге свежее фото исполнительницы. В кадре артистка зажигает свечи на праздничном торте.
Спорт
Из-за коронавируса отменен сезон в Германии. Чемпиона не будет
Досрочно завершен чемпионат Германии из-за вспышки коронавируса.