Политика
RT на русскомПрокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17
Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
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Общество
«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль
" Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
Здоровье
Уровень младенческой смертности в Ростовской области снизился
По итогам 2019 года в области впервые зафиксирован показатель смертности 4,7 по отношению к 1 тыс. рожденным живыми, при среднероссийском 4,9, - сказала министр.
Политика
Крашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроков
Ограничения по срокам президента в Конституции сохраняются, норма об изъятии ограничения президентских сроков носит переходный характер, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Футбол
В УЕФА не собираются переносить матчи Евро-2020 из-за коронавируса
Ранее «ПД» писал о том, что национальные футбольные федерации просят УЕФА передвинуть даты проведения чемпионата Европы для того, чтобы завершить розыгрыши национальных чемпионатов, расписание которых сдвинулось из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Футбол
Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Путин выступил в Госдуме: главное
Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы обсудить с депутатами инициативу парламентария Валентины Терешковой обнулить президентские сроки в новый поправках в Конституцию.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Экономика
«АвтоВАЗ» может поднять цены на машины из-за падения рубля
Цены на машины компании «АвтоВАЗ» могут быть скорректированы из-за обвала рубля. Отметим, что сегодня курс доллара подскочил до 73 рублей.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
В Италии введен национальный карантин по коронавирусу
В Италии будет введен национальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Общество
Участник группы Little Big женился
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Шоу-бизнес
Брэд Питт подтвердил свой новый роман
Политика
Черчесов: «Предложение о снятии ограничений президентских сроков Путина отмечу как интересное»
Предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата отмечу как интересное, на мой взгляд.
Политика
Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.
Наука
Сидение на корточках оказалось полезным для здоровья
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Кино
«Преступный человек» взял главный приз на фестивале «Дух огня»
Технологии
Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и заснял красоту Земли
По непонятной причине компания Xiaomi любит запускать свои смартфоны в космос.
Авто
В России BMW отзывает 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe
Немецкая компания BMW отзывает в России 35 автомобилей BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06).
Транспорт
Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Монголией
Россия с 10 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Монголией из-за угрозы распространения коронавируса.
Гаджеты
Материнская плата на основе чипсета AMD B550 позирует на фото
Ресурс VideoCardz опубликовал фотографию материнской платы марки SOYO, которая основана на чипсете AMD B550.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.