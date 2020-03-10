Политика

RT на русскомRT на русскомПрокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17

Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
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На суде по делу о гибели МН17 заслушали показания засекреченного свидетеля

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REGNUM09:35

Суд в Нидерландах отложил слушания по делу о сбитом «Боинге» до 23-го марта

Эхо Москвы11:31
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РИА Новости вчера в 04:26
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В Италии введен национальный карантин по коронавирусу

В Италии будет введен национальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Участник группы Little Big женился

Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
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Немецкая компания BMW отзывает в России 35 автомобилей BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06).
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Россия с 10 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Монголией из-за угрозы распространения коронавируса.
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Контейнер с сотней мертвых собак и кошек обнаружили в Якутске

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Материнская плата на основе чипсета AMD B550 позирует на фото

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