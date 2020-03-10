Общество

РИА НовостиРИА НовостиПрокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В ходе заседания Фердинандуссе заявил, что прокуратура Нидерландов изучила те данные, которые предоставила Россия по делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины.
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Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав Александра Солженицына.
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Прокурор по делу MH17 завершил речь в суде словами Солженицына

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Прокурор по делу MH17 на суде вспомнил цитату Солженицына

Московский Комсомолец01:52
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Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

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Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

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Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

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