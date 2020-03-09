Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»

Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
Читать в источнике
Комментировать157

Подробнее о событии

Голландская прокуратура изучила все представленные Россией доказательства по делу MH17

ТАСС09:39

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»

РИА Новости14:30

Прокурор Нидерландов: малайзийский Boeing сбили из российского «Бука»

News.ru14:39

В Нидерландах прокуратура изучила представленные РФ доказательства по MH17

REGNUM10:04

Следственная группа подтвердила, что MH17 был сбит российским «Буком»

Газета.Ru14:22

Прокуратура Нидерландов изучила все доказательства по делу крушения MH17

Говорит Москва10:17

Прокуратура Голландии изучила все представленные РФ материалы по делу MH17

Красная весна10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Кино

Джим Керри вернется к образу Маски в «Космическом джеме 2»

NewInform 09:36
Экономика

Падение цен на нефть может стать причиной разрыва «украинского пузыря»

Если нынешнее снижение цен на нефть даст толчок началу мирового экономического кризиса, то Украина вплотную приблизится к дефолту.
Политическая Экспертиза 13:02
Общество

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.
Lenta.ru 19:16
Финансы

На какие товары вырастут цены из-за обвала рубля

Падение рубля произошло 9 марта из-за обрушения цен на нефть на 31% — до 31,43 доллара за баррель.
URA.Ru 08:48
Общество

Еще три человека заразились коронавирусом в Москве

По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
Газета.Ru 08:04
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе в понедельник Европейское командование ВС США.
РИА Новости 19:32
Финансы

Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.
Известия 19:06
Энергетика

Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
РИА Новости 14:19
Авто

В Узбекистане подорожали местные автомобили

За рулем Кубань 05:36
Шоу-бизнес

Собчак задрала ногу на Мальдивах в поддержку курса рубля

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото с задранной ногой, комментируя снижение курса рубля к евро и доллару.
ФАН 20:29
Экономика

Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Lenta.ru 11:19
Политика

Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом

Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи из-за подозрения на коронавирус был помещен в карантин и работает на дому.
Экономика сегодня 20:29
Энергетика

Стоимость нефти марки WTI дорожает на 6%

Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.
Газета.Ru 20:29
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Общество

Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Известия 14:00
Политика

США предупредят нарушителей санкций против Ирана

Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.
Красная весна 17:24
Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости вчера в 09:34
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Космос

Китай запустил еще один спутник навигационной системы BeiDou

REGNUM 10:38
Происшествия

Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине

На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Известия 17:40
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru 13:56
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты 09:40
Экономика

В США приостановили торги после падения индексов на 7%

Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.
Znak.com 09:58
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Известия 20:00
Происшествия

В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 05:23
Финансы

Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
РБК 05:54
Происшествия

Уголовные дела против Дмитрия Захарченко

Коммерсантъ 18:56
Футбол

Тур РПЛ памяти Игоря Нетто откроют две игры

Двумя матчами 7 марта откроется 21-й тур Российской премьер-лиги, все игры которого будут посвящены памяти легендарного футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто, которому 9 января 2020 года исполнилось бы 90 лет.
SM News 07 марта в 00:40
Армия и оружие

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости 18:27
Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч стал отцом во второй раз

Мировую известность актеру принесла роль султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век» за которую он получил несколько наград, в том числе «Золотую бабочку»
Rusturkey.com 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное