Политика
РИА НовостиПрокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
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Падение цен на нефть может стать причиной разрыва «украинского пузыря»
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На какие товары вырастут цены из-за обвала рубля
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Еще три человека заразились коронавирусом в Москве
По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
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США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
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Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро
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Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти
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Энергетика
Стоимость нефти марки WTI дорожает на 6%
Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Общество
Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Политика
США предупредят нарушителей санкций против Ирана
Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.
Политика
Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Происшествия
Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Экономика
В США приостановили торги после падения индексов на 7%
Торги на биржах в США приостановлены после того, как они открылись падением индексов на 7%.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Происшествия
Уголовные дела против Дмитрия Захарченко
Футбол
Тур РПЛ памяти Игоря Нетто откроют две игры
Двумя матчами 7 марта откроется 21-й тур Российской премьер-лиги, все игры которого будут посвящены памяти легендарного футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто, которому 9 января 2020 года исполнилось бы 90 лет.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч стал отцом во второй раз
Мировую известность актеру принесла роль султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век» за которую он получил несколько наград, в том числе «Золотую бабочку»