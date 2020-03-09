Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»

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