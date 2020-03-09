Политика

Piter.tvPiter.tvПрокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук" из РФ. Об этом рассказал Вард Фердинандуссе из совместной следственной группы по делу малайзийского "Боинга". Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол прошло судебное заседание по расследованию авиакатастрофы.
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Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»

РИА Новостивчера в 14:30

Прокурор Нидерландов: малайзийский Boeing сбили из российского «Бука»

News.ruвчера в 14:39

Гибель МН17: зачем Кургинян анонсировал появление российского «Бука»

Новые Известиявчера в 04:03

Прокуратура Нидерландов изучила все доказательства по делу крушения MH17

Говорит Москвавчера в 10:17

В Нидерландах прокуратура изучила представленные РФ доказательства по MH17

REGNUMвчера в 10:04

Голландская прокуратура изучила все представленные Россией доказательства по делу MH17

ТАССвчера в 09:39

Следственная группа подтвердила, что MH17 был сбит российским «Буком»

Газета.Ruвчера в 14:22
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
REGNUM вчера в 21:47
Кино

Финальный трейлер фильма «Черная вдова» появился в Сети

На YouTube-канале киностудии Marvel появился финальный трейлер блокбастера «Черная вдова», сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 11:50
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе

Возгорание произошло на водородной станции на заводе "Светлана" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, из соседнего здания эвакуировали 30 человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС вчера в 13:46
Политика

Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
Профиль 08 марта в 11:03
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Общество

В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Мослента вчера в 07:10
Авто

Автомобили Renault в России начнут обновляться «по воздуху»

Вечерний курьер вчера в 02:53
Хоккей

Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху

РИА Новости вчера в 14:13
Политика

Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
ТАСС вчера в 10:44
Культура

Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром

Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max.
ТАСС 01:07
Энергетика

Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией

По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Народные новости вчера в 09:23
Происшествия

В Липецке не обнаружили коронавируса у контактировавших с заболевшими

Симптомы коронавируса не выявлены у контактировавших с вернувшимися из Италии заболевшими в Липецкой области, сообщила в понедельник администрация региона в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 16:52
Энергетика

Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Компания вчера в 04:21
Футбол

Роналду улетел из Турина и вернулся к матери

Спорт день за днем 01:18
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости вчера в 02:35
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
РИА Новости вчера в 19:32
Экономика

Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% – до 5989,29 пункта после открытия торгов 9 марта в результате резкого снижения мировых цен на нефть.
Ведомости вчера в 05:05
Футбол

Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
RT на русском вчера в 09:45
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17

Коммерсантъ вчера в 14:49
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в домашнем матче

ФК «Ростов» в 21-ом туре Российской премьер-лиги обыграл ЦСКА. Встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена" и закончилась со счетом 3:2.
Профиль вчера в 11:02
Общество

В галерее «Дорога памяти» собрано более 27 млн записей об участниках войны

Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
ТАСС 00:15
Энергетика

Казахстан планирует придерживаться прежнего плана по добыче нефти

Казахстан не планирует наращивать добычу нефти в связи с отсутствием договоренностей по сделке ОПЕК+.
REGNUM 01:16
Финансы

На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль

На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубля.
Znak.com вчера в 23:25
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
РИА Новости вчера в 23:33
Авто

Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян

Автоновости дня вчера в 07:55
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