Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук" из РФ. Об этом рассказал Вард Фердинандуссе из совместной следственной группы по делу малайзийского "Боинга". Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол прошло судебное заседание по расследованию авиакатастрофы.

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»

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