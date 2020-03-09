Политика
Piter.tvПрокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук" из РФ. Об этом рассказал Вард Фердинандуссе из совместной следственной группы по делу малайзийского "Боинга". Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол прошло судебное заседание по расследованию авиакатастрофы.
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла на 7%
Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
Кино
Финальный трейлер фильма «Черная вдова» появился в Сети
На YouTube-канале киностудии Marvel появился финальный трейлер блокбастера «Черная вдова», сообщает Газета.ru.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе
Возгорание произошло на водородной станции на заводе "Светлана" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, из соседнего здания эвакуировали 30 человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Политика
Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Авто
Автомобили Renault в России начнут обновляться «по воздуху»
Хоккей
Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Культура
Apple и Эрмитаж презентовали пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром
Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Происшествия
В Липецке не обнаружили коронавируса у контактировавших с заболевшими
Симптомы коронавируса не выявлены у контактировавших с вернувшимися из Италии заболевшими в Липецкой области, сообщила в понедельник администрация региона в Telegram-канале.
Энергетика
Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть
Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Футбол
Роналду улетел из Турина и вернулся к матери
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-2
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщило в пресс-релизе Европейское командование ВС США.
Экономика
Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%
Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 7,31% – до 5989,29 пункта после открытия торгов 9 марта в результате резкого снижения мировых цен на нефть.
Футбол
Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в домашнем матче
ФК «Ростов» в 21-ом туре Российской премьер-лиги обыграл ЦСКА. Встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена" и закончилась со счетом 3:2.
Общество
В галерее «Дорога памяти» собрано более 27 млн записей об участниках войны
Минобороны РФ опубликовало на своем сайте информацию о количестве загруженных материалов в базу мультимедийного проекта "Дорога памяти", призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.
Энергетика
Казахстан планирует придерживаться прежнего плана по добыче нефти
Казахстан не планирует наращивать добычу нефти в связи с отсутствием договоренностей по сделке ОПЕК+.
Финансы
На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль
На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубля.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
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