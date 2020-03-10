Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.

с чего всё началось

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет. Об этом на заседании суда сообщила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой.

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

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