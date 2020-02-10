По словам собеседника агентства, другого фигуранта дела Дрыманова, бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, прокурор по совокупности с предыдущим приговором - тоже за взяточничество - попросил приговорить к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей.

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Армия и оружие В Сирии снова погибли турецкие военные Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Политика Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.

Наука Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.

Технологии Samsung объяснил блокировку телевизоров Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.

Экономика ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Культура Красная дорожка премии «Оскар» 2020: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Шарлиз Терон и другие номинанты Скарлетт Йоханссон Рене Зеллвегер Сирша Ронан Флоренс Пью Шарлиз Терон Марго Робби Лора Дерн Синтия Эриво Кэти Бэйтс Все номинанты на премию «Оскар» в лице Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта, Адама Драйвера, Антонио Бандераса и других актеров, отдали предпочтение классическим костюмам.

Авто Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.

Политика Норвегия отреагировала на обвинения России по Шпицбергену В МИД Норвегии отреагировали на обвинения со стороны России по поводу обязательств, указанных в договоре по Шпицбергену.