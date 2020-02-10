Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПрокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

По словам собеседника агентства, другого фигуранта дела Дрыманова, бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, прокурор по совокупности с предыдущим приговором - тоже за взяточничество - попросил приговорить к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей.
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Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

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Обвинение запросило для генерала Дрыманова 16 лет строгого режима

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Прокурор попросил 16 лет для экс-главы СК по Москве Дрыманова

РБК07:32

Прокурор запросит сроки наказания генералу А.Дрыманову в закрытом от прессы режиме

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