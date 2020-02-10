Прокурор в ходе прений сторон в Мосгорсуде в понедельник попросил приговорить к 16 годам колонии бывшего главу Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова по обвинению в коррупции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Андрей Гривцов.

с чего всё началось

РИА Новости / Рамиль Ситдиков Гособвинение запросило для генерала СК РФ Дрыманова 16 лет колонии по делу о взятке от бандитов Шакро Молодого.

Гособвинение запросило для генерала Дрыманова 16 лет колонии

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