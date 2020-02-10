Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПрокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

По словам собеседника агентства, другого фигуранта дела Дрыманова, бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, прокурор по совокупности с предыдущим приговором - тоже за взяточничество - попросил приговорить к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей.
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с чего всё началось

Гособвинение просит приговорить к 16 годам колонии экс-главу ГСУ СК по Москве Дрыманова

Прокурор в ходе прений сторон в Мосгорсуде в понедельник попросил приговорить к 16 годам колонии бывшего главу Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова по обвинению в коррупции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Андрей Гривцов.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
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