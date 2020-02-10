Прокурор в ходе прений сторон в Мосгорсуде в понедельник попросил приговорить к 16 годам колонии бывшего главу Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова по обвинению в коррупции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Андрей Гривцов.

с чего всё началось

По словам собеседника агентства, другого фигуранта дела Дрыманова, бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, прокурор по совокупности с предыдущим приговором - тоже за взяточничество - попросил приговорить к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей.

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.

Наука Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Политика В Чувашии уволили еще двух министров В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.

Общество У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Отмечается, что если учитывать 70 зараженных, которые находились на круизном лайнере, то число заболевших новым типом коронавируса в Японии достигло 96 человек.

Футбол «Рига» одержала победу в дебютном матче Кононова "Рига" в товарищеском матче на кипрском сборе обыграла московскую "Родину" со счетом 1:0. Единственный гол на счету Элвиса Стуглиса.

Экономика Минэкономразвития готовит комплексный законопроект о банкротстве Напомнил он и о том, что идет работа над проектом по упрощенному банкротству граждан.

Политика Норвегия отреагировала на обвинения России по Шпицбергену В МИД Норвегии отреагировали на обвинения со стороны России по поводу обязательств, указанных в договоре по Шпицбергену.

Спорт Усманов передал МОК рукопись Олимпийского манифеста Кубертена Российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов передал Олимпийскому музею оригинальную рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена.