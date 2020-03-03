Происшествия

RT на русскомRT на русскомПрокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
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с чего всё началось

Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова

Гособвинитель попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить срочнику Руслану Мухатову два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей. Ранее Мухатов признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью солдатами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае.
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