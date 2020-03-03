Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПрокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова

Гособвинитель по делу срочника Руслана Мухатова, признавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить Мухатову два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 30 тысяч рублей.
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Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

Lenta.ru22:52

Для издевавшегося над солдатами в Горном Мухатова прокурор попросил 2 года колонии

Zabnews.ru21:27

Прокуратура попросила дать 2 года колонии-поселения обвиняемому в издевательствах над Шамсутдиновым

ZAB.RU22:43

Для издевавшегося над Шамсутдиновым попросили два года колонии-поселения

Коммерсантъ22:32

Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова

РИА Новости22:22

Следователи не нашли связи между действиями сослуживца Шамсутдинова и стрельбой в Горном

Чита.Ру22:38

Прокурор просит два года для срочника, избившего Шамсутдинова

РЕН ТВ22:51
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Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости 15:39
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Финансы

Курсы валют на сегодня, 2 марта 2020 года

Курсы валют сегодня 02.03.2020 ЦБ РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 2 марта 2020 по данным Центробанка установлен на уровне 66.99 рублей за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 16:21
Происшествия

Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Российская газета 22:21
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
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Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 14:21
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 02:01
Авто

Во второй половине февраля 5 брендов изменили цены на свои авто

Как выяснили эксперты «Автостат», во второй половине февраля всего 5 брендов изменили цены на свои авто.
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Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru 21:17
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 22:55
Политика

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 13:15
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие

ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Компания 07:45
Кино

Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»

ИА InterMedia 15:09
Шоу-бизнес

Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей

Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.
Shraibikus News 09:12
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о причинах смерти трехмесячной дочери

Впоследствии многие осуждали Мороза за роман с Исаковой, которая на несколько лет младше его дочери Дарьи.
StarHit.ru 08:30
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Происшествия

Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Газета.Ru 07:07
Космос

Гигантский неопознанный объект заслонивший Солнце зафиксировал спутник

Южный Федеральный 19:46
Происшествия

В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
Znak.com 11:58
Происшествия

МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году

RT на русском 04:48
Политика

В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru 13:37
Экономика

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Коммерсантъ 15:07
Происшествия

В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт

В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину.
Российская газета 09:27
Здоровье

Сахалинские льготники теперь могут получить лекарства без кучи бумажек

Из бумаг пациент получает лишь памятку, как принимать лекарства, и при желании он может попросить дубликат электронного рецепта.
Сахалин.Инфо 21:17
Общество

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Российская газета 22:05
Технологии

Сервис для водителей о загруженности автополос запустят в России

Вечерняя Москва 19:30
Гаджеты

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Американская корпорация Apple Inc. согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
РИА Новости 21:20
Общество

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
РБК вчера в 11:08
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в ЗабайкальеБольше новостей по теме
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