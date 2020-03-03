Происшествия
РИА НовостиПрокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
Гособвинитель по делу срочника Руслана Мухатова, признавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить Мухатову два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 30 тысяч рублей.
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Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Финансы
Курсы валют на сегодня, 2 марта 2020 года
Курсы валют сегодня 02.03.2020 ЦБ РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 2 марта 2020 по данным Центробанка установлен на уровне 66.99 рублей за 1 USD.
Происшествия
Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Авто
Во второй половине февраля 5 брендов изменили цены на свои авто
Как выяснили эксперты «Автостат», во второй половине февраля всего 5 брендов изменили цены на свои авто.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»
Шоу-бизнес
Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей
Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о причинах смерти трехмесячной дочери
Впоследствии многие осуждали Мороза за роман с Исаковой, которая на несколько лет младше его дочери Дарьи.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Космос
Гигантский неопознанный объект заслонивший Солнце зафиксировал спутник
Происшествия
В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году
Политика
В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу
Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Экономика
Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост
Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Происшествия
В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт
В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину.
Здоровье
Сахалинские льготники теперь могут получить лекарства без кучи бумажек
Из бумаг пациент получает лишь памятку, как принимать лекарства, и при желании он может попросить дубликат электронного рецепта.
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Технологии
Сервис для водителей о загруженности автополос запустят в России
Гаджеты
Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
Американская корпорация Apple Inc. согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.