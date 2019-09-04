Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПрокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима. По версии следствия, он намеренно нанес несколько ударов правоохранителям.
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с чего всё началось

«Московское дело». Приговор Кириллу Жукову

Тверской районный суд Москвы огласил приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, обвиняемого в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) во время акции 27 июля. Судья Марина Сизинцева приговорила его к трем годам колонии общего режима.
Медиазона05:14

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Росгвардия удовлетворена приговором Жукову, напавшему на омоновца на акции в Москве

ТАСС08:08

Фигуранта дела о «массовых беспорядках» Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии

Snob.ru05:50

Кириллу Жукову дали три года колонии за нападение на росгвардейца в Москве

Интерфакс05:47

Суд приговорил приподнявшего забрало сотруднику ОМОН на акции 27 июля К.Жукова к трем годам колонии

Агентство Москва05:41

«Большая ошибка государства»: адвокат Кирилла Жукова о суровом приговоре за прикосновение к шлему ОМОНовца

Дождь06:59

Участник незаконной акции в Москве Кирилл Жуков получил три года колонии

РИА Новости05:46

Гособвинение запросило 4,5 года колонии для Кирилла Жукова, приподнявшего забрало на шлеме росгвардейца

Новая газетавчера в 13:50
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Происшествия

Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в Telegram-канале

Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
РБК 06:21
Общество

Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

РИА Новости 04:11
Политика

В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Политика

Памфилова не видит нарушений в «Умном голосовании» Навального

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не видит нарушений в организации «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъ 08:05
Экономика

ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья

Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей.
ТАСС 00:01
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Авто

Начались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»

Начались продажи грузовика автомобиля «Садко Next» от компании ГАЗ.
OAnews 07:46
Политика

В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Политика

Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ 07:34
Здоровье

Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.
РЕН ТВ 07:29
Общество

Прикованного к кровати онкобольного лишили жилья и вынесли на улицу

Lenta.ru 08:29
Политика

Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего украинского лидера, депутата Верховной Рады Петра Порошенко прямо во время его выступления в парламенте.
Lenta.ru 07:25
Армия и оружие

В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям

Турция начала переговоры с РФ по поставкам истребителей, покупка Су-35 может быть только промежуточным решением для страны, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
РИА Новости 06:06
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Общество

Economist представил рейтинг лучших городов мира

Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
ТАСС 04:22
Экономика

Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков

Доля потребителей, способных без сложностей получить ссуды в российских банках, в первом полугодии 2019-го сократилась до 10,8%, свидетельствуют расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка (60% рынка, по оценке самого БКИ) и МФО (90–95% рынка).
РБК 00:05
Происшествия

Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков

Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Космос

«Роскосмос» опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

Специалисты «Роскосмоса» и научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш опровергли данные NASA о космическом мусоре, угрожающем Международной космической станции (МКС).
РБК вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая

Считанные часы назад в Сети появилась информация, что родственник Ольги Бузовой уже 4 года не может выплатить налоговой инспекции 35 тысяч рублей.
Дни24 08:14
Политика

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия

В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25

Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика

Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу

Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Энергетика

Польша решила не заключать контракты с «Газпромом» после 2022 года

Польская энергетическая компания PGNiG приняла решение больше не заключать контракты с российским "Газпромом".
Ruposters.ru 07:11
Политика

Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной

Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Экономика

Орешкин предложил в 20 раз снизить стоимость банкротства физлиц

Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, которые снизят стоимость процедуры банкротства граждан с 200 000 руб. до 10 000 руб.
Право.ру 05:45
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета 02 сентября в 18:48
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города.
Известия 05:20
Гаджеты

Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Кино

Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России

Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.
ТАСС 06:43
Кино

Названы дата и место похорон актрисы Зинаиды Славиной

Похороны Народной артисткой РСФСР Зинаиды Славиной, скончавшейся во вторник на восьмидесятом году жизни, пройдут 6 сентября на Николо-Архангельском кладбище Москвы.
Российская газета 07:26
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