Тверской суд Москвы в среду, 4 сентября, огласил обвинительный вердикт по делу Кирилла Жукова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов во время несанкционированной акции 27 июля в столице.

Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца

Политика Новак прокомментировал конфликт «Роснефти» и «Транснефти» Новый виток конфликта между компаниями возник после того, как глава совета директоров «Роснефти», бывший канцлер Германии Герхард Шредер написал письмо премьеру РФ Дмитрию Медведеву по вопросам «грязной» нефти, на которое остро отреагировал советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Политика В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Шоу-бизнес Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.

Политика Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2» Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.

Армия и оружие В Китае назвали «травлей» действия США в отношении Москвы и Пекина Зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся в среду, 4 сентября, назвал политику Соединенных Штатов Америки в отношении России, Китая и некоторых других стран "травлей".

Единоборства Отец Нурмагомедова назвал гонорар Хабиба за бой с Порье Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедова заработает более $6 млн за поединок против американца Дастина Порье.

Политика Конте дал согласие возглавить новое правительство Италии Джузеппе Конте, который руководил прежним коалиционным правительством Италии, останется премьер-министром в новом кабинете, сообщил генсек пресс-службы президента республики Уго Дзампетти.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Футбол Мария Погребняк сменила имидж, а ее сравнили с Сергеем Зверевым На критику Погребняк не отреагировала, но вскоре показала, как изменила и супруга: Павел сменил цвет волос, став платиновым блондином.

Экономика ВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома» По данным «Коммерсанта», контроль за «Ростелекомом» правительство сможет сохранить через акционерное соглашение с ВТБ.

Происшествия В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.

Авто Показан интерьер обновленной Lada 4x4 Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Происшествия В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа Бразильскую туристку госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц из-за храпа супруга.

Происшествия Жительницу Ульяновска посадили на 8,5 лет за убийство «целительницы» В Ульяновске суд приговорил местную жительницу к 8,5 годам колонии общего режима за убийство псевдоцелительницы.

Экономика Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.

Технологии Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов Amazon, владеющий сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Здоровье Главный онколог Минздрава рассказал об основных факторах развития рака На появление и развитие онкологических заболеваний влияют употребление алкоголя, курение и вирус папилломы человека.

Футбол Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией Сборная России вылетела в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба национальной команды.

Политика Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.