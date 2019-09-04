Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСуд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца

Тверской суд Москвы в среду, 4 сентября, огласил обвинительный вердикт по делу Кирилла Жукова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов во время несанкционированной акции 27 июля в столице.
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с чего всё началось

«Московское дело». Приговор Кириллу Жукову

Тверской районный суд Москвы огласил приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, обвиняемого в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) во время акции 27 июля. Судья Марина Сизинцева приговорила его к трем годам колонии общего режима.
Медиазона05:14

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Как солдат Аскарбек Мадреймов вступился за обвиняемого Кирилла Жукова и почему это не помогло

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Фигуранта дела о «массовых беспорядках» Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии

Snob.ru05:50

Гособвинение запросило 4,5 года колонии для Кирилла Жукова, приподнявшего забрало на шлеме росгвардейца

Новая газетавчера в 13:50
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Политика

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Происшествия

В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с колесами

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Вести.Ru 09:58
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Коммерсантъ 09:31
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Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Армия и оружие

США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок

Вашингтон настаивает на необходимости создания со стороны ЕС условий для закупки американских вооружений без протекционистских мер, оборонные расходы европейцев должны согласовываться с общими задачами НАТО, заявил в среду журналистам постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.
РИА Новости 11:41
Экономика

В России вновь зафиксирована дефляция

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова объявил размер гонорара за бой с Порье

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешенных единоборств Хабиба Нурмагомедова рассказал о финансовой стороне предстоящего поединка с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
РБК 10:15
Политика

Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

РИА Новости вчера в 04:44
Общество

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Известия вчера в 21:40
Транспорт

Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров

Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.
Газета.Ru 07:50
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Общество

Москвичей предупредили о затяжном дожде

Синоптики предупредили жителей Москвы о затяжном дожде, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
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В Ставрополье разбился штурмовик Су-25

В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Происшествия

Суд признал виновным фигуранта дела 27 июля Коваленко

Известия 09:17
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Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко заявил о том, что подписал на бой с о стронгменом Михаилом Кокляевым.
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Экономика

Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.
Lenta.ru 10:39
Происшествия

ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО

Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
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Футбол

Александр Медведев раскрыл планы «Зенита» на зимнее трансферное окно

«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“», – приводит слова Медведева Радио «Зенит».
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Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС 08:23
Гаджеты

Google объявила о выходе Android 10

Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Политика

Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
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Катафалк с телом загорелся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного, который направлялся на кладбище, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:14
Политика

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия 09:50
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ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной

"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.
РИА Новости 09:23
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Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
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Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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