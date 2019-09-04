Тверской районный суд Москвы огласил приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, обвиняемого в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) во время акции 27 июля. Судья Марина Сизинцева приговорила его к трем годам колонии общего режима.

с чего всё началось

Тверской суд Москвы в среду, 4 сентября, огласил обвинительный вердикт по делу Кирилла Жукова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов во время несанкционированной акции 27 июля в столице.

Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца

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