Происшествия
RT на русскомПрокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова
Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
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Прокурор в понедельник попросил приговорить экс-бухгалтера "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия, передает корреспондент ТАСС.ТАСС06:55
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