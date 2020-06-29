Происшествия

RT на русскомRT на русскомПрокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова

Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Прокурор просит дать 2 года и 3 месяца колонии экс-главбуху Серебренникова и освободить ее

Прокурор в понедельник попросил приговорить экс-бухгалтера "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС06:55

Подробнее о событии

Прокурор попросила освободить экс-главбуха «Седьмой студии» Масляеву от наказания

Интерфакс07:02

Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова

RT на русском07:25

Прокурор попросил освободить от наказания фигурантку дела «Седьмой студии» Масляеву

Известия07:16

Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера «Седьмой студии»

РИА Новости07:05

Прокуратура призвала освободить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляеву

Московский Комсомолец07:32

Прокурор попросил для экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой 2 года и 3 месяца колонии

Коммерсантъ07:01

Прокурор просит дать 2 года и 3 месяца колонии экс-главбуху Серебренникова и освободить ее

ТАСС06:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Газета.Ru 07:07
215
Происшествия

В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре

В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
Интерфакс 07:15
1
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
35
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
839
Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Следствие осталось при своем мнении, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве, а младшая, которая на момент преступления была несовершеннолетней, должна быть направлена на принудительное лечение.
Коммерсантъ вчера в 18:04
79
Общество

В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу

Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 15 июля, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 07:15
1
Общество

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%

Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:24
20
Футбол

«Крылья Советов» представили игрокам Талалаева в роли главного тренера

Андрей Талалаев представлен футболистам "Крыльев Советов" в качестве главного тренера команды, сообщается на странице самарского клуба на странице в Instagram.
РИА Новости 05:51
Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

iReactor 27 июня в 02:52
11
Армия и оружие

Минобороны развернуло многопрофильный госпиталь в Туве

«Министерством обороны Российской Федерации в г. Кызыл в республике Тыва развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 06:25
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с членами Совета Безопасности вопросы внутренней и внешней политики.
Вечерняя Москва 07:08
1
Общество

В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов

Национальный родительский комитет (НРК) предложил не лишать работающих родителей и опекунов детей-инвалидов государственного пособия.
Известия 00:05
7,3K
Общество

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

Lenta.ru 05:58
1
Здоровье

В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом

Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
14
Общество

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
11
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
148
Общество

Супруги из США отпугнули протестующих от своего дома, угрожая оружием

В Сент-Луисе супруги-юристы отогнали толпу демонстрантов от своего дома, угрожая тем автоматом и пистолетом.
Московский Комсомолец 06:28
1
Общество

В Кремле прокомментировали снос памятников в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 29 июня, прокомментировали ситуацию с предложением снести в США памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.
Аргументы недели 06:17
401
Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
191
Общество

На Южном Урале разрешили работу летних кафе и фитнес-центров

В Челябинской области возобновят свою работу летние кафе, фитнес-центры и зоопарки, закрытые из-за пандемии коронавируса.
УралПолит.Ru 04:34
11
Экономика

Налоговики напоминают о приближении сроков сдачи отчетности

Налоговая служба в информации от 25 июня напомнила о датах сдачи отчетности по налогам, пролонгированных Постановлением Кабмина РФ от 02.04.2020 № 409.
Время Бухгалтера 26 июня в 06:24
2
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
77
Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
25
Общество

Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше

Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
LentaChel.ru 07:30
18
Политика

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
5
Общество

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля

С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
Интерфакс 05:59
330
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
29
Музыка

8-летняя дочь Бейонсе выиграла свою первую премию BET Award

В этом году почетной награды впервые удостоилась 8-летняя Блу Айви, которая помогла своей знаменитой маме записать саундтрек к ремейку «Короля Льва» - песню Brown Skin Girl.
ОК! 05:29
Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Некоторым представителям некоторых категорий работающих пенсионеров будут выплачено дополнительно по 12 000 рублей.
Live24 04:55
99
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе

Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН вчера в 19:29
2
Как работают Яндекс.Новости?
Дело СеребренниковаБольше новостей по теме
Главное