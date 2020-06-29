Прокурор в понедельник попросил приговорить экс-бухгалтера "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия, передает корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.

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