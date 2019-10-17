Происшествия

BFM.ruBFM.ruЧетырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест

Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
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Обвинение ходатайствует о домашнем аресте четырех обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.
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