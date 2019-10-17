Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.

с чего всё началось

Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест

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