Происшествия
Lenta.ruВ автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла
Согласно материалам дела, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла. Также подтвердилось, что актер в момент аварии на Садовом кольце был в своей машине один.
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Любовница могла быть с ним: в машине Михаила Ефремова нашли следы тайного пассажира
Комсомольская правда08:55
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Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
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«Сочи» пропустил 10 шайб от олимпийской сборной России
В Сочи в рамках предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open состоялась встреча между хоккейным клубом «Сочи» и олимпийской сборной России U20.
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Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Происшествия
Следующее заседание по делу Ефремова состоится в четверг
Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова назначила следующее заседание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, на 6 августа.
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Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса.
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В Бейруте число погибших в результате взрыва в порту выросло до 113, более 4 000 человек ранено.
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Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
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Два жителя Карелии, вылечившиеся от коронавируса, что подтверждалось отрицательными тестами, повторно заразились этим вирусом.
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Продюсер сиквелов «Аватара» Джон Ландау поделился парочкой эксклюзивных концепт-артов предстоящих продолжений.
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Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
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Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских.
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Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
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Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
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