Согласно материалам дела, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла. Также подтвердилось, что актер в момент аварии на Садовом кольце был в своей машине один.

В автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла

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