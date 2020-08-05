Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла

Согласно материалам дела, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла. Также подтвердилось, что актер в момент аварии на Садовом кольце был в своей машине один.
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