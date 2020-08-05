На водительской подушке безопасности, сработавшей в момент смертельного ДТП, нашли биологические следы актера Михаила Ефремова. Это говорит о том, что именно актер управлял автомобилем, заявила прокурор в Пресненском суде Москвы, где началось слушание дела по существу.

Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2K

Общество Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза. 3

Футбол «Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.

Политика Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».

Происшествия Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники. 75

Экономика Россия выходит из налогового соглашения с Кипром Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. 1K

Политика Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.