Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПрокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

На водительской подушке безопасности, сработавшей в момент смертельного ДТП, нашли биологические следы актера Михаила Ефремова. Это говорит о том, что именно актер управлял автомобилем, заявила прокурор в Пресненском суде Москвы, где началось слушание дела по существу.
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