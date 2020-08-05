Происшествия
РИА НовостиПрокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
На водительской подушке безопасности, сработавшей в момент смертельного ДТП, нашли биологические следы актера Михаила Ефремова. Это говорит о том, что именно актер управлял автомобилем, заявила прокурор в Пресненском суде Москвы, где началось слушание дела по существу.
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Любовница могла быть с ним: в машине Михаила Ефремова нашли следы тайного пассажира
Комсомольская правда08:55
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Происшествия
В Москве задержали проректора МГУ Гришина
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Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
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В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
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По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
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Piter.tv вчера в 04:50
Здоровье
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по новым случаям заражения COVID-19
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Актуальные Новости 02:50
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Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
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Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
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Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
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РБК 01:55
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REGNUM вчера в 22:17
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Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
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Армия и оружие
Опубликован ролик 9-часового полета китайских самолетов Су-30МКК
Один из интернет-порталов обнародовал видеозапись десятичасового тренировочного полета Су-30МКК Китая.
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Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
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Екатеринбург, 4 августа 2020, 20:30 — REGNUM В Екатеринбурге полиция пресекла уличный сбор подписей за возвращение прямых выборов мэра.
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Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
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Из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты
На YouTube-канале Harry Potter With Guns опубликовали трейлер первого фильма о Гарри Поттере, но с существенными изменениями.
Ридус 09:18
Общество
Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован.
Коммерсантъ 08:16
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Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Набсовет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.
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