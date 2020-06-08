Происшествия

РБКРБКПрокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. Его слова передает телеканал ABC.
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с чего всё началось

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 заявил, что в теле капитана экипажа потерпевшего крушение малайзийского Boeing на востоке Украины обнаружен осколок в форме бабочки, и, по его словам, сравнительные материалы исследования показали, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.
РИА Новостивчера в 12:56

Подробнее о событии

Раскрыты результаты анализа тел членов упавшего в Донбассе Boeing экипажа

Московский Комсомолецвчера в 13:54

В Нидерландах представили результаты анализа тел экипажа MH-17

Газета.Ruвчера в 15:11

Стали известны результаты экспертизы тел экипажа MH17

News.ruвчера в 14:40

В Нидерландах представили данные анализа тел членов экипажа MH17

Москва 24вчера в 14:07

Раскрыты результаты экспертизы тел членов экипажа Boeing MH17

Lenta.ruвчера в 13:57

Две стальные «бабочки» против тушек попугаев: В деле МН17 обнаружены странные фрагменты

Царьград00:53

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

РИА Новостивчера в 12:56
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 00:58, Ашберн
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Здоровье

Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей

В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
Деловое.ТВ 06 июня в 02:36
1,2K
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
120
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,7K
Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском вчера в 14:16
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН вчера в 13:47
18
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
1,1K
Происшествия

Рядом с местом убийства Добрынина в Чите могли быть свидетели

Следователи полагают, что 20 мая, в ночь совершения преступления, в районе подстанции в 5 км от золоотвала Читинской ТЭЦ-1 рядом с трассой «Чита-Иркутск» находился светлый автомобиль Toyota Cresta или Toyota Chaser.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:00
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Общество

Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали из-за заражения коронавирусом

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман поместили в горбольницу №40 из-за пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:39
Общество

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

РБК вчера в 23:33
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Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
2,3K
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
4
Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у берегов Байкала

В республике Бурятия недалеко от села Максимиха на берегу Байкала произошло землетрясение магнитудой 3,9, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону во вторник, 9 июня.
Известия 00:05
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Музыка

Певица Бонни Поинтер умерла в США

МИР 24 вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости вчера в 17:26
1
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
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Общество

В Омской области за сутки выявили 58 носителей коронавируса

Омск, 8 июня 2020, 09:00 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1776.
REGNUM вчера в 02:00
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Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM вчера в 02:15
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Футбол

Девушка Криштиану Роналду опубликовала фото в откровенном платье

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией в платье.
Чемпионат 00:17
Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости вчера в 19:07
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
323
Общество

Сроки доставки посылок увеличились из-за новых правил ФТС

По словам директора Boxberry International Марата Артуганова, задержки связаны с вступлением в силу новых таможенных правил и несовершенствами программного обеспечения службы.
Коммерсантъ 00:35
Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
1,9K
Армия и оружие

Кровавый провал в Сирии: наступления врага, трупы и сожжённая техника

Как и предсказывали многие аналитики и военные специалисты, террористические группировки воспользовавшись бездействием Турции, перешли от провокационных обстрелов к попыткам организовать полномасштабное наступление на позиции правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации.
Rusvesna.su вчера в 23:00
Общество

Новая школа появится в Южно-Сахалинске

Что касается первого вопроса, то кроме парковочных мест, которые предусмотрены при строительстве новых домов, зарезервирован земельный участок под многоуровневую парковку на 500 мест.
ТИА Острова вчера в 20:24
Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Общество

В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»

По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.
MySLO.ru вчера в 15:18
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