Прокурор в ходе прений сторон в Мосгорсуде в понедельник попросил приговорить к 16 годам колонии бывшего главу Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова по обвинению в коррупции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Андрей Гривцов.

с чего всё началось

Прокуратура запросила 16 лет колонии строгого режима и 196 миллионов рублей штрафа для экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова по делу о двух взятках, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.

Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

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