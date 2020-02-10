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РИА НовостиПрокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
Прокуратура запросила 16 лет колонии строгого режима и 196 миллионов рублей штрафа для экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова по делу о двух взятках, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.
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с чего всё началось
Прокурор в ходе прений сторон в Мосгорсуде в понедельник попросил приговорить к 16 годам колонии бывшего главу Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова по обвинению в коррупции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Андрей Гривцов.ТАСС07:31
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Прокурор запросит сроки наказания генералу А.Дрыманову в закрытом от прессы режиме
Агентство Москва04:10
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