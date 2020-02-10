Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПрокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

Прокуратура запросила 16 лет колонии строгого режима и 196 миллионов рублей штрафа для экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова по делу о двух взятках, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Гособвинение просит приговорить к 16 годам колонии экс-главу ГСУ СК по Москве Дрыманова

Прокурор в ходе прений сторон в Мосгорсуде в понедельник попросил приговорить к 16 годам колонии бывшего главу Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова по обвинению в коррупции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Андрей Гривцов.
ТАСС07:31

Подробнее о событии

Прокуратура попросила 16 лет колонии для бывшего главы столичного управления СК

Эхо Москвы11:02

Обвинение запросило для генерала Дрыманова 16 лет строгого режима

Коммерсантъ07:46

Прокурор попросил 16 лет для генерала СКР Александра Дрыманова

РБК07:32

Гособвинение просит приговорить к 16 годам колонии экс-главу ГСУ СК по Москве Дрыманова

ТАСС07:31

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс07:48

Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

РИА Новости07:53

Прокурор запросит сроки наказания генералу А.Дрыманову в закрытом от прессы режиме

Агентство Москва04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Игры

Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

Игромания.ру 12:41
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском 12:48
Шоу-бизнес

Ветлицкая вышла на сцену в серебристом мини-платье за 339 тысяч рублей

На красной ковровой дорожке знаменитость позировала в металлизированном мини-платье серебристого оттенка и лаковых сапогах.
Телепрограмма вчера в 14:21
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия вчера в 15:00
Общество

Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра

"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Газета.Ru 11:05
Экономика

Белый дом представил бюджет на 2021 год в $4,8 трлн

Администрация президента США представила Конгрессу проект федерального бюджета на 2021 год на сумму $4,8 трлн с сокращением дефицита до $966 млрд.
Коммерсантъ 13:12
Общество

Звезды на Красной дорожке «Оскара»: кто пришел на церемонию 2020 года

В 2020 году церемония вручения "Оскара" стала 92-й по счету. Как и в 2019-м в этот раз церемония "Оскара" прошла без ведущих.
Sputnik Южная Осетия 03:23
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов «присутствовал» на родах Костенко по видеосвязи

К сожалению, спортсмен не мог присутствовать при родах. Дело в том, что сейчас Тарасов находится на сборах в Турции.
Lisa.ru 07 февраля в 14:00
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Политика

Крашенинников: нормы о роспуске Госдумы могут быть изменены

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции.
Аргументы и Факты 00:56
Футбол

«Реал» имеет худший показатель по трансферному балансу за два прошлых окна

CIES Football Observatory составил рейтинг клубов по трансферному балансу за последние два окна (летнее и зимнее).Худший показатель числится за мадридским "Реалом".
Soccer.ru 12:54
Происшествия

Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Интерфакс 12:11
Экономика

Минэкономразвития запустит маркетплейс для банкротов

Сообщается, что данная инициатива вошла в комплексный законопроект министерства по изменению законодательства о банкротстве.
Компания 12:14
Общество

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал, что в связи со строительством мусоросжигательных заводов цена проезда в метро может вырасти.
Моя Москва.онлайн 05:25
Политика

Киев назвал встречи глав МИД в «нормандском» формате неэффективными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встречи глав МИД в «нормандском» формате неэффективны.
Взгляд.ру 11:42
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru вчера в 07:59
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com вчера в 08:00
Космос

Космический зонд Solar Orbiter стартовал к Солнцу

На Solar Orbiter установлена фототехника и специальный теплозащитный щит, который позволит ему приблизиться к поверхности звезды на расстояние до 42 млн км. Стоимость проекта составила около $1,5 млрд. 30 января американский телескоп DKIST сделал самые подробные фотографии поверхности Солнца за всё время наблюдения за ним.
Известия вчера в 23:54
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
Общество

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
Общество

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Baring Vostok

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok), заявил представитель компании Кирилл Рубальский.
Ведомости 11:34
Общество

В МЧС опровергли сообщения о резком скачке радиации в Москве

По данным экспертов, самый высокий уровень радиации отмечен в районе Мытищ, при этом он ниже допустимых значений.
Эхо Москвы вчера в 17:08
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное