Происшествия
РИА НовостиПрокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля
Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
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Общество
Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы
Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.
Экономика
В Амурской области планируется снижение ставок по «упрощенке»
Предпринимателям рекомендуют до наступления 2020 года принять решение о переходе с 1 января 2020 года на патентную или упрощенную систему налогообложения и подать соответствующее заявление в налоговый орган (до 30 декабря, если переходите на патент, до 31 декабря — если на УСН).
Происшествия
Авария на тепловой сети произошла в иркутском Академгородке
Прорыв тепловой сети произошёл вечером 23 декабря в районе Лермонтова, 126 в Иркутске, сообщается на странице оператора иркутских теплосетей в Facebook.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Политика
Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом Устиновым
Во время осмотра одну из палок колбасы взял полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Гаджеты
Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья
"Владельцы смартфонов по всей стране имеют право знать, что уровни радиочастотного излучения от смартфонов при прикосновении с кожей или при близком контакте с телом могут быть небезопасными", - заявили в компании.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Происшествия
Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни
Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
Общество
Три этажа башни обслуживания для стартового комплекса «Ангара» поступили на космодром Восточный
Пресс-служба центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) во вторник сообщает, что доставлены четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни.
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Общество
Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности
Прошлый температурный рекорд был установлен 23 декабря 2015 г. Тогда воздух в Москве прогрелся до 5,9 градуса, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро.
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Политика
Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца года
Полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил, что Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика (ДНР и ЛНР) договорились об обмене пленными до конца года.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Гаджеты
Самый мощный смартфон Huawei не получит сервисов Google
По словам представителя Huawei, компания и раньше выпускала на внутреннем рынке флагманы без встроенных сервисов Google.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Экономика
«Росатом» ожидает рекордных показателей генерации на АЭС к концу года
В «Росатоме» ожидают, что по итогам 2019 года госкорпорация установит рекорд выработки электроэнергии на атомных электростанциях — почти 209 млрд киловатт-часов.
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Общество
Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС
На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против газовых поставок из России
Фракция «Европейская солидарность», возглавляемая Петром Порошенко, потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России.
Биатлон
СБР объявил составы сборной России на январские этапы Кубка мира
Сегодня, 23 декабря глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предоставил список спортсменов, получивших вызов в национальную команду на январские этапы Кубка мира.
Экономика
Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.