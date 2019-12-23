Происшествия
РИА НовостиПрокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля
Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
Происшествия
Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил
Телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра японские рыболовецкие суда, часть из которых принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектуры Хоккайдо).
Политика
Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой
Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключает возобновления контактов с украинским коллегой.
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Экономика
Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа.
Политика
Кадыров объяснил, почему экс-мэр Грозного пытал женщин электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, который бил женщин-мошенниц электрошокером во время допросов, «перестарался», поскольку слишком рано вышел на работу после операции.
Общество
Эксперт рассказал, как проверить качество алкоголя с помощью зажигалки
По словам Шапкина, в России чаще всего подделывают крепкий алкоголь, например, коньяк, виски, ром и водку, а также напитки стоимостью от 1,5 тысячи рублей.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Политика
Зюганов заявил, что не шутил о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов заявил, что не исключает проведение в РФ досрочных выборов президента.
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Общество
Россию ждут новые экзамены на водительские права
Постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Политика
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Финансы
Курс доллара: такого никто не ожидал
Эксперты считают, что национальная валюта завершила прошедшую неделю укрепляясь к доллару и евро благодаря росту интереса спекулянтов к риску после выхода благоприятной статистики из США, так как данные свидетельствуют, что пока торговая война между Вашингтоном и Пекином не сказывается на американской экономике.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой
Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.
Здоровье
Районные больницы Омской области получили мобильные центры здоровья
Районные больницы Омской области получили мобильные центры здоровья, автомобили скорой помощи и реанимобили.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Армия и оружие
Военный эксперт объяснил кадровые перестановки в Минобороны РФ
Кадровые перестановки в Минобороны РФ могут быть связаны с новыми задачами военных. Таким мнением поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
Общество
Российское ПО на гаджетах не подходит странам ЕАЭС
На совещании 13 декабря представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Происшествия
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины
«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
Политика
Глава МИД КНР назвал отношения с Россией «эталоном сотрудничества»
Комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами, — цитирует РИА Новости слова главы МИДа КНР.
Экономика
В ПФР рассказали, как и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как и для кого вырастут пенсии с 1 января 2020 года.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Политика
Пушков: Столтенберг хочет встретиться с Путиным «для видимости»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столнтенберг выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, так как столкнулся с «фрондой» президента Франции Эммануэля Макрона, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".