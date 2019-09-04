В Тверском районном суде Москвы идет процесс по делу активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК, известная как «дадинская»).

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Тверской суд вынес приговор активисту Константину Котову. Ему вменяют статью 212.1 — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, известную как «дадинская». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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