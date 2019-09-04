Происшествия

News.ruNews.ruСуд вынес приговор Константину Котову

Тверской суд вынес приговор активисту Константину Котову. Ему вменяют статью 212.1 — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, известную как «дадинская». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Суд по «дадинской» статье. Дело Константина Котова, день второй

В Тверском районном суде Москвы идет процесс по делу активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК, известная как «дадинская»).
Медиазона04 сентября в 03:31

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4 года за выход на митинг. Константину Котову вынесли приговор: видео

Новая газетавчера в 16:24

Константин Котов получил 4 года колонии за неоднократные нарушения на массовых мероприятиях

Коммерсантъвчера в 15:50

Суд приговорил участника протестных акций в Москве Константина Котова к 4-м годам лишения свободы

Эхо Москвывчера в 18:06

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новостивчера в 11:20

Суд приговорил к 4 годам колонии обвиняемого в многократных нарушениях на митингах

РАПСИвчера в 11:19

Суд приговорил Котова к четырем годам колонии за нарушения правил проведения митинга

ТАССвчера в 11:46

Подставные свидетели, отказ смотреть видео и копипаст приговоров. Как Константина Котова приговорили к 4 годам

Дождьвчера в 14:31
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

РБК 04 сентября в 23:00
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Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье

Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Общество

ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета вчера в 06:10
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Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Политика

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

ТАСС 01:28
Политика

Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета вчера в 14:47
Армия и оружие

Украинская разведка обвинила Россию в «отработке вторжения»

Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий обвинил Россию в отработке сценария ведения боевых действий на Украине.
РИА Новости вчера в 09:40
Здоровье

В Перми врачи объявили «итальянскую забастовку»

В Перми врачи травматологического отделения и отделения для новорожденных больницы №6 объявили «итальянскую забастовку».
Полит.ру вчера в 11:58
Армия и оружие

Президент Туркменистана проинспектировал учения группы спецназа

Turkmenportal вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 04 сентября в 18:51
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
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Футбол

Чили и Аргентина сыграли вничью

Спорт-Экспресс 00:30
Политика

Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым

РБК вчера в 20:20
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском вчера в 21:08
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика

В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран

Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Общество

Одиннадцатиклассникам назвали темы итогового сочинения

Министр просвещения России Ольга Васильева озвучила школьникам темы итогового сочинения.
Gazeta.SPb вчера в 22:51
Авто

Стали известны цены Lexus GX для российского авторынка

Стоимость обновленного Lexus GX 2020 модельного года составит в России от 4 млн 565 тыс. рублей до 5 млн 61 тыс. рублей.
REGNUM 01:37
Экономика

Промышленную продукцию Москвы экспортируют в более чем 180 стран мира

Продукцию промышленных предприятий столицы экспортируют в более чем 180 стран мира, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе аппарата мэра и Правительства Москвы.
Вечерняя Москва 00:46
Культура

Рыжих новокузнечан бесплатно пустят на выставку картин рыжей художницы

Город новостей 04 сентября в 06:00
Политика

Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Общество

В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой.
vtomske.ru 04 сентября в 02:35
Здоровье

Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США

Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук: «В скором времени у дочери появится сестренка или братик»

StarHit.ru 00:30
Технологии

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Политика

Путин посетит космодром Восточный

Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов.
Известия вчера в 08:39
Происшествия

В Красноярском крае пропавшего ребёнка ищут более 250 человек

REGNUM 00:30
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