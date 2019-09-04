Происшествия
News.ruСуд вынес приговор Константину Котову
Тверской суд вынес приговор активисту Константину Котову. Ему вменяют статью 212.1 — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, известную как «дадинская». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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с чего всё началось
В Тверском районном суде Москвы идет процесс по делу активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК, известная как «дадинская»).Медиазона04 сентября в 03:31
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