Общество

РИА НовостиРИА НовостиПрокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать428

Подробнее о событии

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости05:13

Гособвинение просит отправить журналистку Светлану Прокопьеву в колонию на 6 лет

Эхо Москвы06:00

Прокуратура запросила 6 лет за авторскую колонку псковской журналистки

Московский Комсомолец Псков05:37

Обвинение просит 6 лет колонии для псковской журналистки по делу об оправдании терроризма

ТАСС06:14

Главред «Эха Москвы» назвал дело Светланы Пропокьевой политическим

Интерфакс06:04

Прокурор запросил 6 лет для журналистки по делу об «оправдании террора»

РБК04:27

Для псковской журналистки запросили 6 лет по делу об оправдании терроризма

Коммерсантъ04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Религия

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

ТАСС 05:22
458
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

В качестве доказательства фронтмен представил на YouTube-канале группы новый клип на песню «Фотосессия».
Live24 02:00
52
Политика

Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство.
РИА Новости 05:37
33
Общество

Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
12
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1K
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

C 1 июля 2020 года в России вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Тарантас Ньюс 00:31
208
Общество

Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
628
Политика

ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России

"По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, за которые проголосовали более половины граждан РФ, считаются одобренными", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
ИА Новороссия 05:25
442
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 03:33
206
Общество

Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма

Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:26
10
Политика

Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:27
526
Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
94
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
412
Общество

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
7,1K
Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:17
979
Происшествия

В украинском Николаеве самопроизвольно развёлся мост

Свободная Пресса 03:57
Общество

Twitter уберет из программного кода слова master, slave и blacklist

Социальная сеть Twitter намерена убрать слова master, slave, blacklist ("раб", "господин", "черный список"), а также ряд других терминов, которые могут содержать указание на расу или пол или быть оскорбительными для какой-то группы населения, из программного кода, а также исключить их употребление в рабочей практике.
ТАСС 05:50
1
Общество

В Екатеринбурге откроются детские сады

Екатеринбург, 3 июля 2020, 09:53 — REGNUM Детские сады в Екатеринбурге откроют свои двери с 6 июля 2020 года.
REGNUM 02:53
9
Общество

Boeing намерен отказаться от производства лайнеров модели 747

По экспертной оценке, в последние годы производитель теряет почти 40 миллионов долларов на каждом выпущенном Boeing 747.
Эхо Москвы 01:37
1
Происшествия

Обнародовано видео, снятое за два часа до гибели блогерши Насти Тропи

Мать погибшей на Бали 18-летней блогерши Насти Тропицель опубликовала в "Инстаграме" видео, снятое девушкой за два часа до роковой аварии.
Life.ru 06:18
Шоу-бизнес

Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 08:45
10
Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
8
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
3,2K
Игры

Ubisoft отложила релиз новой стратегической игры серии The Settlers

REGNUM 05:56
Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
РБК 05:52
30
Здоровье

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
243
Общество

Губернатор продлил режим повышенной готовности в Краснодарском крае

В Краснодарском крае до 21 июля продлен режим повышенной готовности, соответствующее постановление 2 июля подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Новая Кубань 03:34
15
Авто

BMW привезет в Россию особую версию купе 4-й серии

Стоимость особой версии BMW 4-й серии начинается с отметки 4 миллиона 40 тысяч рублей.
Южный автомобиль 04:49
8
Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
32
Киберспорт

Ubisoft представила «королевскую битву» Hyper Scape

Чемпионат 03:45
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное