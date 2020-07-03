Общество
РИА НовостиПрокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
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Прокуратура запросила 6 лет за авторскую колонку псковской журналистки
Московский Комсомолец Псков05:37
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Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
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В США ликвидировали автономную зону Сиэтла
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