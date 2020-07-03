Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

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