Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

Политика Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".

Здоровье Новые правила приёма детей в детсады озвучили в Иванове В понедельник, 6 июля, в Иванове 114 детских садов перейдут на обычный режим работы.

Общество Отца Нурмагомедова похоронят в родном селе в Дагестане Глава села Кироваул в Дагестане Ильяс Хазиев заявил, что Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, похоронят в родном селе. 2

Общество Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 2,6K

Политика Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.

Политика ДНР отказалась возвращаться в состав Украины Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в республике отказались от идеи возможного возвращения в состав Украины. 1

Общество Петербург стал лидером по числу пациентов с расстройством психики Петербург вошёл в число российских регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году поставили диагноз "психическое расстройство", сообщает Минздрав РФ. 76

Авто Бренд Genesis создал рестайлинговый седан G90 Южнокорейский люксовый автоконцерн представил модернизированный седан Genesis G90.

Общество Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта. 61

Авто Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в России Компания BMW Group Россия представила на российском рынке новый BMW 420d xDrive Coupe в специальном исполнении M Sport Pro Shadow Edition. 8

Футбол Медведев опроверг 40-миллионное условие «Зенита» к «Сочи» по Кокорину Генеральный директор футбольного "Зенита" Александр Медведев дал опровержение появившейся накануне информации о том, что Александр Кокорин сможет сыграть против "Зенита" в случае выплаты "Сочи" 40 миллионов рублей. 1

Шоу-бизнес Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.

Политика В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 1,7K

Происшествия Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери. 105

Общество С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей С 1 июля надбавки к пенсии получат почти 40 000 соотечественников. Среди них – пенсионеры, которые опекают детей в возрасте до 18 лет. 36