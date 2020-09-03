Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров
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Подчиненные бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала занимались физической ликвидацией неугодных ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде. По его словам, некоторые участники процесса "испытывают трепет от главного обвиняемого и его соучастников".В источнике
С чего всё началось
Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами неугодных лиц
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАСС08:00
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Прокуратура: Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами неугодных лиц
Комсомольская правда08:04