Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

Подчиненные бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала занимались физической ликвидацией неугодных ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде. По его словам, некоторые участники процесса "испытывают трепет от главного обвиняемого и его соучастников".