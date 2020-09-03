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РИА Новости
РИА Новости

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

Подчиненные бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала занимались физической ликвидацией неугодных ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде. По его словам, некоторые участники процесса "испытывают трепет от главного обвиняемого и его соучастников".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами неугодных лиц

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАСС08:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

У Фургала была банда, занимающаяся ликвидацией неугодных

Газета.Ru08:12
РИА Новости

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

РИА Новости08:07
Интерфакс

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту

Интерфакс08:06
Комсомольская правда

Прокуратура: Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами неугодных лиц

Комсомольская правда08:04
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами неугодных лиц

ТАСС08:00
Lenta.ru

Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных

Lenta.ru07:56
RT на русском

Прокурор рассказал подробности дела Фургала

RT на русском07:53

США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Интерфаксвчера в 05:54
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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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В Финляндии планируют обязать туристов сдавать тест на коронавирус

В Финляндии разрабатывают поправки в законодательство, согласно которым транспортные компании должны будут требовать от въезжающих в страну отрицательный результат теста на COVID-19, сообщает Минтранс страны.
Газета Metro06:35

Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04

Samsung представила новую линейку устройств, включая 5G-смартфон

Компания представила смартфон Galaxy A42, который порадует великолепным качеством изображения на Amoled-дисплее с диагональю 6,6 дюйма, поддержкой сетей 5 поколения и тыльной камерой, состоящей сразу из 4 фотомодулей.
Discover24вчера в 12:00

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русскомвчера в 08:20
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