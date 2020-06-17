Общество

RT на русскомRT на русскомПрокуроры добились изъятия у чиновников имущества на 20 млрд рублей

Генпрокуратура России в 2019 году добилась изъятия у чиновников имущества, не подтверждённого доходами, на сумму более 20 млрд рублей. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации.
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Пенсионный фонд впервые пополнили за счет изъятого у чиновников имущества

Газета.Ru09:34

У российских чиновников изъяли в 70 раз больше активов, чем годом ранее

Московский Комсомолец05:47

Прокуроры добились изъятия у чиновников имущества на 20 млрд рублей

RT на русском06:03

Генпрокуратура РФ изъяла у чиновников имущество на 20 млрд рублей

ФАН05:57

В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников

Говорит Москва05:50

В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

РИА Новости05:47

ГП впервые пополнила Пенсионный фонд изъятым у чиновников имуществом на 21,4 млрд рублей

ТАСС09:24
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Общество

ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь

Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием.
Газета.Ru 08:10
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Общество

Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу.
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Общество

Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
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Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Футбол

ФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за коронавируса

ФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за того, что у шести игроков основного состава оказались положительные результаты тестов на коронавирус.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:07
Здоровье

Врачи в Ленобласти разработали новый способ лечения COVID-19 без ИВЛ

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Наука

В Великобритании найден спасающий от коронавируса препарат

По словам ученых, если б лекарство было доступно в Великобритании с начала пандемии инфекции, можно было бы спасти до пяти тысяч жизней.
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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Политика

Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
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Для отдыха в санатории россиянам потребуется три справки

Ассоциация туроператоров России сообщила, что для заселения в санатории россиянам потребуется предоставить три справки.
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Политика

США ввели санкции против супруги и сестры Асада

США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

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В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей 15 июня в 13:58
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Происшествия

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Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе

Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
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Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле

В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
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Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 15 июня в 13:33
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Политика

США передадут Украине военное оборудование на $60 млн

Оборудование было передано управлению военного сотрудничества посольства США накануне, в его числе: рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin.
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Шоу-бизнес

Сын Ефремова обратился к отцу после смертельного ДТП

Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее Сегодня сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, впервые с 8 июня — дня, когда произошло ДТП с участием актера.
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Новорожденный заразился коронавирусом в Арзамасе

К вечеру 16 июня 19 человек с подтвержденным COVID-19 находились в стационаре центральной больницы Арзамаса, из них девять жители города, три жителя Арзамасского района, а остальные прибыли из Вадского, Ардатовского и Дивеевского районов.
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Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки

Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
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В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
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Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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