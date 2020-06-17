Общество
RT на русскомПрокуроры добились изъятия у чиновников имущества на 20 млрд рублей
Генпрокуратура России в 2019 году добилась изъятия у чиновников имущества, не подтверждённого доходами, на сумму более 20 млрд рублей. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации.
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Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
Сотрудники ФСБ и полиции прибыли в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Общество
Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу.
REGNUM 08:38
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 02:30
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Футбол
ФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за коронавируса
ФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за того, что у шести игроков основного состава оказались положительные результаты тестов на коронавирус.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:07
Здоровье
Врачи в Ленобласти разработали новый способ лечения COVID-19 без ИВЛ
Главврач районной больницы города Кириши обратился к коллегам с открытым письмом, в котором рассказал о новом способе ослабления коронавируса, сообщает «Доктор Питер».
Маяк (г. Сосновый Бор) 02:37
Наука
В Великобритании найден спасающий от коронавируса препарат
По словам ученых, если б лекарство было доступно в Великобритании с начала пандемии инфекции, можно было бы спасти до пяти тысяч жизней.
МедиаПоток 02:24
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Путешествия
Для отдыха в санатории россиянам потребуется три справки
Ассоциация туроператоров России сообщила, что для заселения в санатории россиянам потребуется предоставить три справки.
TatCenter 01:22
Политика
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 15 июня в 13:58
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки уходят из группы Этери Тутберидзе
Экс-фигурист, а ныне хореограф Илья Авербух объяснил, почему ученицы Этери Тутберидзе массово уходят от своей наставницы.
Metaratings вчера в 10:39
Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 15 июня в 13:33
Политика
США передадут Украине военное оборудование на $60 млн
Оборудование было передано управлению военного сотрудничества посольства США накануне, в его числе: рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin.
Известия 05:22
Шоу-бизнес
Сын Ефремова обратился к отцу после смертельного ДТП
Никита Ефремов впервые прокомментировал произошедшее Сегодня сын Михаила Ефремова, Никита Ефремов, впервые с 8 июня — дня, когда произошло ДТП с участием актера.
WomanHit.ru 09:48
Здоровье
Новорожденный заразился коронавирусом в Арзамасе
К вечеру 16 июня 19 человек с подтвержденным COVID-19 находились в стационаре центральной больницы Арзамаса, из них девять жители города, три жителя Арзамасского района, а остальные прибыли из Вадского, Ардатовского и Дивеевского районов.
Newsroom24 04:58
Технологии
Mail.ru Group ввел единый аккаунт для «ВКонтакте» и других сервисов
В дальнейшем VK Connect свяжет другие сервисы Mail.ru Group, включая "Почту Mail.ru", "Ситимобил" и "Юлу".
Вести.Ru 10:47
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12