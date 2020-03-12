Общество

РБКРБКПрокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
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База данных экспортно-импортных операций компаний РФ за 8 лет утекла в сеть

Интерфакс03:57

Прокуратура выявила утечку полной базы экспортно-импортных операций России за восемь лет

ТАСС03:59

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

РБК04:40

Данные по всем экспортно-импортным операциям компаний РФ за 8 лет утекли в сеть

Газета.Ru04:41

Мостранс прокуратура обнаружила в интернете базу данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний

Эхо Москвы04:33

Таможня «лишилась» базы за 8 лет. Прокуратура вскрыла массовую «утечку» о российских компаниях

Царьград04:27

База экспортно-импортных операций РФ за 8 лет попала в Сеть

News.ru04:16
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Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
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В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
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Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
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В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
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Байден побеждает Сандерса в трех штатах

Напомним, по прошедшим в 18 штатах первичным выборам пока побеждает Джозеф Байден — у него набрано 670 делегатов, в то время как у Берни Сандерса 574.
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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек

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Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер английского «Ливерпуля» высказался о поражении от испанского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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После громкого скандала с Максимом Фадеевым Наргиз Закирова нашла себе нового продюсера в лице Виктора Дробыша.
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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
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Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе

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В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
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Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины

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В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
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Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
BFM.ru 05:13
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