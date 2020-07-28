Общество
ИзвестияПрокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову. Об этом говорится в ходатайстве обвинительной стороны, поданном в суд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Ашберн
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Компания Hyundai намерена купить пустующий с 2015 года завод General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом.
Автоновости дня 08:40
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:27
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
Футбол
Слуцкий заявил о ценном опыте работы в иностранных клубах
Тренер казанского футбольного клуба «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Известиям» рассказал, что очень ценит опыт, полученный в иностранных клубах: в английском «Халле» и голландском «Витессе».
Известия 20:12
Армия и оружие
Сатановский назвал главный страх США перед Россией
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Вести ФМ, некоторые средства массовой информации, говоря о заявлении политического специалиста Евгения Сатановского, также рассказывают и о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов Америки перед новейшей разработкой Российской Федерации в сфере вооружения.
ToDay News Ufa 10:17
Происшествия
В аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о «минировании»
Поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным.
RT на русском 21:26
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Политика
Трамп решил выдвинуть на пост посла США в ФРГ Дугласа Макгрегора
Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру отставного полковника Сухопутных войск США Дугласа Макгрегора на должность американского посла в Германии.
Телеканал RTVI 21:33
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. руб. от ПФР на август
В нижней палате парламента высказались положительно относительно продления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда на август в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 15:30
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию.
RT на русском 16:39
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Экономика
Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб
Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 04:12
Шоу-бизнес
«Бандажирование желудка»: врач назвал причину резкого похудения Лолиты
Бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, не удаляя при этом ничего.
Собеседник 06:59
Здоровье
В Рубцовске идет набор сотрудников для работы с больными COVID-19
Медицинские организации Алтайского края ведут набор сотрудников для работы в инфекционных госпиталях, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
vRubcovske.ru 04:05
Футбол
Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здорово
Если бы перешёл в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» — большой клуб, российская лига очень сильная.
Metaratings 17:25
Гаджеты
Современное воплощение Game Boy станет доступно для предзаказа 3 августа по цене Nintendo Switch
Производитель портативной Analogue Pocket объявил о том, что предзаказ системы будет открыт 3 августа.
3DNews 21:39
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Происшествия
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
В детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке Кемеровской области была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.
Известия 25 июля в 02:34
Футбол
Роналду отпраздновал титул чемпиона Италии на яхте с девушкой и детьми
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото с яхты, где он находился со своей девушкой Джорджиной и детьми.
Чемпионат 18:38
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27