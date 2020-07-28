Общество

ИзвестияИзвестияПрокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову. Об этом говорится в ходатайстве обвинительной стороны, поданном в суд.
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Власти США в суде потребовали не выпускать россиянку Осипову из тюрьмы

Взгляд.ру20:52

Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову

РИА Новости17:51

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

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В США прокуроры требуют не освобождать заключенную россиянку Осипову

РЕН ТВ19:00

Прокуроры просят не освобождать осужденную в США россиянку Осипову

Газета.Ru18:46

В США прокуроры требуют не освобождать заключенную россиянку Осипову

Московский Комсомолец18:36

Власти США просят суд отказать россиянке Осиповой в отбытии наказания под домашним арестом

ТАСС19:24
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Переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства продолжаются второй год.
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Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

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Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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