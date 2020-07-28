Общество
ИзвестияПрокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову. Об этом говорится в ходатайстве обвинительной стороны, поданном в суд.
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Прокуроры потребовали не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову, попросившую отпустить ее из тюрьмы, говорится в ходатайстве, поданном в суд.РИА Новостивчера в 17:51
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В США прокуроры требуют не освобождать под домашний арест россиянку Богдану Осипову
Вести.Ruвчера в 22:14
В США прокуроры требуют не освобождать заключенную россиянку Осипову
Московский Комсомолецвчера в 18:36
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Происшествия
На Сахалине рыбаки спасли медвежонка, запутавшегося в сетях
Сахалинские рыбаки спасли от страшной участи маленького медвежонка, запутавшегося в неводе на берегу Охотского моря.
Московский Комсомолец вчера в 22:04
Общество
С 1 августа в Приамурье откроют кафе, рестораны и кинотеатры
Глава региона подчеркнул, что ограничения по времени работы также снимается, однако необходимо соблюдать санитарные требования от Роспотребнадзора.
Амур.инфо вчера в 22:54
Армия и оружие
На базе МиГ-31 создадут новый российский перехватчик
На базе истребителя МиГ-31 будет разработан новый авиационный комплекс дальнего перехвата.
Военное дело вчера в 05:48
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ вчера в 12:04
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Политика
Пушков назвал поведение Зеленского «детскими играми»
В МИД РФ подчеркнули, что готовы прийти на помощь Зеленскому и расшифровать ему, что же написано в Минских соглашениях, которые его страна не выполняет уже почти шесть лет.
REGNUM вчера в 02:29
Наука
Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях
Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета 26 июля в 05:37
Общество
Названы самые популярные у россиян пароли
Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия
Почти два десятка новосибирцев с коронавирусом находятся на ИВЛ
Новосибирск, 27 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 июля, в отделениях реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.
REGNUM 26 июля в 23:51
Общество
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Общество
Новосибирский школьник сдал каждый из трех ЕГЭ на 100 баллов
АиФ Новосибирск вчера в 07:18
Происшествия
В Симферополе пациент ударил ножом врача скорой помощи
В крымской столице пациент напал на врача скорой помощи и ударил его ножом в шею.
КИА вчера в 10:44
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Авто
Самые популярные у россиян кроссоверы и внедорожники по цене от 2,5 до 3 млн рублей
CarsWeek.ru вчера в 10:43
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Vprognoze.ru 26 июля в 16:35
Общество
Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:31
Гаджеты
Компания Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
В Сети опубликовали «живые» снимки нового смартфона Asus ROG Phone 3, который обладает экраном с частотой обновления кадров 160 Гц.
Rusargument вчера в 04:20
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
Политика
Ищенко объяснил, почему США противостоят России
Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, что США на самом деле противостоят России из-за оборонного потенциала Москвы.
ФАН вчера в 18:29
Армия и оружие
Российские ракеты «Калибр» оказались хуже, чем американские «Томагавки» - их производство оказалось ограничено
Российские крылатые ракеты «Калибр» значительно уступают американским крылатым ракетам «Томагавк».
Avia.pro 26 июля в 17:24
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufa вчера в 16:26
Авто
Учет лизинговых операций у лизингополучателя
По окончании срока действия договора лизинга лизингополучатель может приобрести предмет лизинга в собственность, если это предусмотрено договором лизинга (п. 5 ст. 15 Федерального закона N 164-ФЗ).
ИА Клерк.Ру вчера в 02:58
Общество
Тоже по 10 тыс. на каждого. На детей от 16 до 18 лет выплатят пособие
Напоминаем, что в июне по десять тысяч рублей на каждого ребенка могли получать родители детей, чей возраст составлял от трех до шестнадцати лет.
ToDay News Ufa вчера в 11:03
Футбол
Дзюба — лучший по версии футболистов РПЛ, Ловрен — в «Зените», большое интервью Слуцкого
Второй год подряд Результаты опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ». «Я — один из лучших защитников мира».
Спорт-Экспресс вчера в 12:45
Единоборства
Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым
Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 25 июля в 06:35
Политика
Украина и Польша объединились против «Северного потока-2»
Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации.
Lenta.ru вчера в 18:08
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российский автогигант "АвтоВАЗ" официально презентовал новый вариант исполнения кросс-универсала Lada Largus Cross в особой комплектации Quest.
Новые автомобили вчера в 23:03
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 28 июля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 28 июля 2020 года.
9111.ru вчера в 08:02