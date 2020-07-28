Прокуроры потребовали не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову, попросившую отпустить ее из тюрьмы, говорится в ходатайстве, поданном в суд.

с чего всё началось

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову. Об этом говорится в ходатайстве обвинительной стороны, поданном в суд.

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

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