Общество

ИзвестияИзвестияПрокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову. Об этом говорится в ходатайстве обвинительной стороны, поданном в суд.
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Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову

Прокуроры потребовали не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову, попросившую отпустить ее из тюрьмы, говорится в ходатайстве, поданном в суд.
РИА Новостивчера в 17:51

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В США прокуроры требуют не освобождать под домашний арест россиянку Богдану Осипову

Вести.Ruвчера в 22:14

Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову

РИА Новостивчера в 17:51

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Известиявчера в 19:16

В США прокуроры требуют не освобождать заключенную россиянку Осипову

РЕН ТВвчера в 19:00

Прокуроры просят не освобождать осужденную в США россиянку Осипову

Газета.Ruвчера в 18:46

В США прокуроры требуют не освобождать заключенную россиянку Осипову

Московский Комсомолецвчера в 18:36

Власти США просят суд отказать россиянке Осиповой в отбытии наказания под домашним арестом

ТАССвчера в 19:24
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Происшествия

На Сахалине рыбаки спасли медвежонка, запутавшегося в сетях

Сахалинские рыбаки спасли от страшной участи маленького медвежонка, запутавшегося в неводе на берегу Охотского моря.
Московский Комсомолец вчера в 22:04
Общество

С 1 августа в Приамурье откроют кафе, рестораны и кинотеатры

Глава региона подчеркнул, что ограничения по времени работы также снимается, однако необходимо соблюдать санитарные требования от Роспотребнадзора.
Амур.инфо вчера в 22:54
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Армия и оружие

На базе МиГ-31 создадут новый российский перехватчик

На базе истребителя МиГ-31 будет разработан новый авиационный комплекс дальнего перехвата.
Военное дело вчера в 05:48
5
Происшествия

Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии

На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ вчера в 12:04
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Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
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Политика

Пушков назвал поведение Зеленского «детскими играми»

В МИД РФ подчеркнули, что готовы прийти на помощь Зеленскому и расшифровать ему, что же написано в Минских соглашениях, которые его страна не выполняет уже почти шесть лет.
REGNUM вчера в 02:29
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Наука

Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях

Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета 26 июля в 05:37
19
Общество

Названы самые популярные у россиян пароли

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал самые популярные в России и мире пароли, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия

Почти два десятка новосибирцев с коронавирусом находятся на ИВЛ

Новосибирск, 27 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 июля, в отделениях реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.
REGNUM 26 июля в 23:51
Общество

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Общество

Новосибирский школьник сдал каждый из трех ЕГЭ на 100 баллов

АиФ Новосибирск вчера в 07:18
Происшествия

В Симферополе пациент ударил ножом врача скорой помощи

В крымской столице пациент напал на врача скорой помощи и ударил его ножом в шею.
КИА вчера в 10:44
19
Политика

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
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Авто

Самые популярные у россиян кроссоверы и внедорожники по цене от 2,5 до 3 млн рублей

CarsWeek.ru вчера в 10:43
Футбол

Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»

Vprognoze.ru 26 июля в 16:35
1
Общество

Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:31
17
Гаджеты

Компания Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3

В Сети опубликовали «живые» снимки нового смартфона Asus ROG Phone 3, который обладает экраном с частотой обновления кадров 160 Гц.
Rusargument вчера в 04:20
36
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
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Политика

Ищенко объяснил, почему США противостоят России

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, что США на самом деле противостоят России из-за оборонного потенциала Москвы.
ФАН вчера в 18:29
Армия и оружие

Российские ракеты «Калибр» оказались хуже, чем американские «Томагавки» - их производство оказалось ограничено

Российские крылатые ракеты «Калибр» значительно уступают американским крылатым ракетам «Томагавк».
Avia.pro 26 июля в 17:24
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufa вчера в 16:26
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Авто

Учет лизинговых операций у лизингополучателя

По окончании срока действия договора лизинга лизингополучатель может приобрести предмет лизинга в собственность, если это предусмотрено договором лизинга (п. 5 ст. 15 Федерального закона N 164-ФЗ).
ИА Клерк.Ру вчера в 02:58
Общество

Тоже по 10 тыс. на каждого. На детей от 16 до 18 лет выплатят пособие

Напоминаем, что в июне по десять тысяч рублей на каждого ребенка могли получать родители детей, чей возраст составлял от трех до шестнадцати лет.
ToDay News Ufa вчера в 11:03
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Футбол

Дзюба — лучший по версии футболистов РПЛ, Ловрен — в «Зените», большое интервью Слуцкого

Второй год подряд Результаты опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ». «Я — один из лучших защитников мира».
Спорт-Экспресс вчера в 12:45
Единоборства

Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым

Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 25 июля в 06:35
2
Политика

Украина и Польша объединились против «Северного потока-2»

Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации.
Lenta.ru вчера в 18:08
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Российский автогигант "АвтоВАЗ" официально презентовал новый вариант исполнения кросс-универсала Lada Largus Cross в особой комплектации Quest.
Новые автомобили вчера в 23:03
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Финансы

ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 28 июля

Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на вторник, 28 июля 2020 года.
9111.ru вчера в 08:02
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