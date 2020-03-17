Политика
КоммерсантъПрокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры по делу против российской компании «Конкорд менеджмент» о «вмешательстве в выборы в США» просят суд прекратить дело, говорится в ходатайстве прокуроров по делу.
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Прокуратура в США просит прекратить дело в отношении российской компании «Конкорд»
Комсомольская правда19:33
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Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93
В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Здоровье
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Что происходит в Европе сейчас На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Европу главным очагом распространения коронавируса.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Футбол
Зенит — Урал 7:1
В матче "Зенит" – "Урал" 14 марта Малком забил свой первый гол в ворота противника.
Политика
Правительство запретило въезд иностранцам в Россию
О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
Авто
Спортивный Hyundai Tucson N Line появился в России
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Технологии
Росреестр обновил интерактивную публичную кадастровую карту
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Политика
Трамп не исключил рецессии экономики США
Возможность рецессии американской экономики допустил президент США Дональд Трамп.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Политика
Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима черезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
«Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в мире
Компания «Яндекс» в минувшее воскресенье, 15 марта, запустила онлайн-карту, на которой в режиме реального времени отображается распространение коронавирусной инфекции по миру.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезли» из Италии и Франции
Коронавирус Sakhalin.gov.ru 30-летняя женщина 9 марта вернулась из Франции, а 13 марта с симптомами ОРВИ была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.
Наука
В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола
В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Футбол
В Италии заявили, что футбольный чемпионат возобновится не раньше мая
Глава профсоюза футболистов Италии Дамиано Томаззи заявил, что не видит возможности возобновления чемпионата в начале апреля.
Гаджеты
В Европе запустили сервис Huawei Music
Китайский гигант Huawei всё больше отходит от использования фирменных сервисов Google и разрабатывает собственные альтернативы.
Космос
НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway
НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.