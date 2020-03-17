Политика

Lenta.ruLenta.ruСуд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»

Американские прокуроры попросили суд прекратить дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление, поданное в суд в понедельник, 16 марта.
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