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Lenta.ruСуд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры попросили суд прекратить дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление, поданное в суд в понедельник, 16 марта.
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Прокуратура в США просит прекратить дело в отношении российской компании «Конкорд»
Комсомольская правда19:33
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