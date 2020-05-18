Коронавирус

РБКРБКПрокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
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Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

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