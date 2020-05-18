Коронавирус
Экономика сегодняПрокуроры выявили нарушения выплат медикам в более чем 10 регионах РФ
Порядок выплат медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, нарушен в более чем 10 регионах России. Таков результат прокурорских проверок на местах. Медработникам, чьи права нарушены, имею право обратиться в прокуратуру.
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Прокуратура нашла нарушения при выплатах медикам в более чем 10 регионах России
Комсомольская правда03:57
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Гаджеты
Компания Усманова купила разработчика «умных» устройств для дома
За последние пять лет notAnotherOne разработала и произвела более 20 устройств: «умные» часы и трекеры, устройства для «умного» дома, видеорегистраторы, разнообразные датчики телеметрии и т.д. В частности, компания помогала команде «Яндекс.Станции» разрабатывать промышленный дизайн «умной» колонки, а также создала линейку устройств «умного» дома для «МегаФона», выпущенную под брендом LifeControl.
РБК 11:03
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
Общество
Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
Гаджеты
Xiaomi создала маску от коронавируса
Lenta.ru 07:46
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
РИА Новости 07:55
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
Общество
В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса
Свыше 100 сотрудников логистического партнера сети «Красное и белое» в Свердловской области заразились коронавирусом, это более половины из протестированных сотрудников данной компании, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Rambler News Service 10:59
Финансы
Объем Ethereum на биржах достиг исторического максимума
Объем Ethereum на биржах находится вблизи исторического максимума, сообщил аналитик Сетеrіs Paribus в своем Twitter-аккаунте.
РБК 09:58
Происшествия
Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН
Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
Технологии
В Новосибирске нашли новый способ тестирования на коронавирус
Коммерсантъ Новосибирск 05:30
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Кино
Первый канал покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз. Катран»
Речь пойдет о подпольной деятельности казино. Режиссером сериала выступил Сергей Коротаев, сценарист — Зоя Кудря.
Культуромания вчера в 05:52
Политика
Мишустин дал день на устранение замечаний Путина по выплатам медикам
«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин, попросив профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам.
РБК 10:04
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Культура
В Сети появилось видео со съемок сериала «Сваты»
Очень редкая видеозапись со съемок 7 сезона всеми любимого сериала «Сваты» появилась в фанатском Instagram-аккаунте.
Live24 16 мая в 08:19
Политика
Путин обсудил с Алиевым скопление граждан Азербайджана в Дагестане
Президенты России и Азербайджана в ходе телефонного разговора обсудили положение дел в приграничных районах Дагестана, где собралось большое число азербайджанских граждан, которые желают выехать на родину.
Национальная служба новостей 11:11
Армия и оружие
Китай считает Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком
Журналисты китайского издания «Хуаньцю шибао» назвали российский Су-34 лучшим в мире истребителем-бомбардировщиком.
Военное дело 07:07
Общество
До конца мая россияне смогут увидеть в небе МКС невооруженным глазом
Как выяснилось, в честь праздника на Международной космической станции появилась крошечная копия Знамени Победы.
Петербургский дневник вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Замужняя Нюша показала нежные кадры воссоединения с Егором Кридом
Фанаты рассказали, как во время исполнения Крид буквально не мог оторвать нежного взгляда от певицы, и предположили, что между звездами может возобновиться любовь.
Городовой 06:28
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Происшествия
Россиянка задушила собственного девятимесячного сына и ушла в лес
В подмосковном городе Коломна 23-летняя местная жительница задушила девятимесячного младенца и ушла в лес.
Lenta.ru 05:53
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Кино
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Вечерняя Москва 03:26