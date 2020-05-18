Порядок выплат медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, нарушен в более чем 10 регионах России. Таков результат прокурорских проверок на местах. Медработникам, чьи права нарушены, имею право обратиться в прокуратуру.

Прокуроры выявили нарушения выплат медикам в более чем 10 регионах РФ

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