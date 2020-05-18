Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняПрокуроры выявили нарушения выплат медикам в более чем 10 регионах РФ

Порядок выплат медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, нарушен в более чем 10 регионах России. Таков результат прокурорских проверок на местах. Медработникам, чьи права нарушены, имею право обратиться в прокуратуру.
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Нарушения в порядке выплат медикам выявили в более 10 регионах России

Известия04:11

Генпрокуратура назвала 12 регионов, где найдены нарушения с выплатами медикам

Коммерсантъ04:57

Генпрокуратура нашла нарушения по выплатам медикам как минимум в 12 регионах

Телеканал 360°04:18

Прокуратура и СК выявили массовые нарушения при выплатах медикам за борьбу с COVID-19

Znak.com04:15

Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

РБК05:12

Прокуратура нашла нарушения при выплатах медикам в более чем 10 регионах России

Комсомольская правда03:57

В регионах проводятся прокурорские проверки по защите прав медиков на получение выплат

ТАСС03:37
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Гаджеты

Компания Усманова купила разработчика «умных» устройств для дома

За последние пять лет notAnotherOne разработала и произвела более 20 устройств: «умные» часы и трекеры, устройства для «умного» дома, видеорегистраторы, разнообразные датчики телеметрии и т.д. В частности, компания помогала команде «Яндекс.Станции» разрабатывать промышленный дизайн «умной» колонки, а также создала линейку устройств «умного» дома для «МегаФона», выпущенную под брендом LifeControl.
РБК 11:03
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
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Общество

Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах

Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
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Гаджеты

Xiaomi создала маску от коронавируса

Lenta.ru 07:46
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Путешествия

Стала известна дата открытия Турции для россиян

РИА Новости 07:55
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
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Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
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Общество

В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса

Свыше 100 сотрудников логистического партнера сети «Красное и белое» в Свердловской области заразились коронавирусом, это более половины из протестированных сотрудников данной компании, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Rambler News Service 10:59
Финансы

Объем Ethereum на биржах достиг исторического максимума

Объем Ethereum на биржах находится вблизи исторического максимума, сообщил аналитик Сетеrіs Paribus в своем Twitter-аккаунте.
РБК 09:58
Происшествия

Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН

Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
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Технологии

В Новосибирске нашли новый способ тестирования на коронавирус

Коммерсантъ Новосибирск 05:30
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
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Кино

Первый канал покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз. Катран»

Речь пойдет о подпольной деятельности казино. Режиссером сериала выступил Сергей Коротаев, сценарист — Зоя Кудря.
Культуромания вчера в 05:52
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Политика

Мишустин дал день на устранение замечаний Путина по выплатам медикам

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин, попросив профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам.
РБК 10:04
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Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
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Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
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Культура

В Сети появилось видео со съемок сериала «Сваты»

Очень редкая видеозапись со съемок 7 сезона всеми любимого сериала «Сваты» появилась в фанатском Instagram-аккаунте.
Live24 16 мая в 08:19
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Политика

Путин обсудил с Алиевым скопление граждан Азербайджана в Дагестане

Президенты России и Азербайджана в ходе телефонного разговора обсудили положение дел в приграничных районах Дагестана, где собралось большое число азербайджанских граждан, которые желают выехать на родину.
Национальная служба новостей 11:11
Армия и оружие

Китай считает Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком

Журналисты китайского издания «Хуаньцю шибао» назвали российский Су-34 лучшим в мире истребителем-бомбардировщиком.
Военное дело 07:07
2
Общество

До конца мая россияне смогут увидеть в небе МКС невооруженным глазом

Как выяснилось, в честь праздника на Международной космической станции появилась крошечная копия Знамени Победы.
Петербургский дневник вчера в 15:16
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Шоу-бизнес

Замужняя Нюша показала нежные кадры воссоединения с Егором Кридом

Фанаты рассказали, как во время исполнения Крид буквально не мог оторвать нежного взгляда от певицы, и предположили, что между звездами может возобновиться любовь.
Городовой 06:28
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Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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Происшествия

Россиянка задушила собственного девятимесячного сына и ушла в лес

В подмосковном городе Коломна 23-летняя местная жительница задушила девятимесячного младенца и ушла в лес.
Lenta.ru 05:53
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Политика

Зеленский решил сделать мусульманские праздники государственными

Lenta.ru 11:07
Музыка

Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
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Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
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Игры

В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов

Cyber.sports.ru 07:10
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Кино

Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью

Вечерняя Москва 03:26
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