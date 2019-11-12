Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПромес одним словом охарактеризовал Федуна и Карреру

Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Вместе с командой нападающий стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и выиграл Суперкубок страны. Игрока попросили одним словом охарактеризовать своих экс-коллег.
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Промес одним словом охарактеризовал Карреру, Федуна и экс-партнеров по «Спартаку»

Sport24.ruвчера в 20:25

Промес одним словом охарактеризовал Карреру и Глушакова

Матч ТВвчера в 20:34

Промес одним словом охарактеризовал Карреру и Глушакова

Sportbox.RUвчера в 20:34

Экс-нападающий «Спартака» Промес одним словом описал бывших партнеров

Газета.Ruвчера в 22:38

Промес охарактеризовал одним словом бывших партнёров по «Спартаку»

Soccer.ru01:02

Промес одним словом охарактеризовал Федуна и Карреру

РИА Новости04:34
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