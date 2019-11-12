Футбол
РИА НовостиПромес одним словом охарактеризовал Федуна и Карреру
Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Вместе с командой нападающий стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и выиграл Суперкубок страны. Игрока попросили одним словом охарактеризовать своих экс-коллег.
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Промес одним словом охарактеризовал Карреру, Федуна и экс-партнеров по «Спартаку»
Sport24.ruвчера в 20:25
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:35, Ашберн
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