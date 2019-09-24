"Аякс" в домашнем матче 4-го тура чемпионата Голландии разгромил "Фортуну" — 5:0. Главным героем встречи стал экс-форвард "Спартака" Квинси Промес, оформивший хет-трик.

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Промес оформил хет-трик в матче с «Фортуной»

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