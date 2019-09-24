Футбол
Спорт-ЭкспрессПромес оформил хет-трик в матче с «Фортуной»
"Аякс" в домашнем матче 4-го тура чемпионата Голландии разгромил "Фортуну" — 5:0. Главным героем встречи стал экс-форвард "Спартака" Квинси Промес, оформивший хет-трик.
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Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Политика
Текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен
Текст рапорта неназванного представителя американских спецслужб с жалобой на президента США Дональда Трампа рассекречен.
Российская газета 03:40
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Экономика
Минфин предложил включить в новый план приватизации «Аэрофлот» и «Первый канал»
Министерство финансов предложило внести в новый перечень приватизированных предприятий "Аэрофлот" и "Первый канал".
Piter.tv 06:41
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Происшествия
СК завёл дело по факту похищения граждан России в Гвинейском заливе
Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту нападения на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, сообщает Nation News со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
RT на русском 07:31
Гаджеты
Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).
3DNews 05:13
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Политика
Песков рассказал о цели послания Путина по РСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание российского лидера Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиление напряжённости.
RT на русском 06:38
Авто
Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке
Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe 24 сентября в 23:56
Политика
Захарова ответила на обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на Генассамблею ООН с «пропагандистской мишурой» для отвлечения внимания от актуальных проблем.
Мойка78 вчера в 22:09
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия вчера в 08:25
Политика
В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи
С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Политика
Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.
РБК 03:33
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Авто
На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов
На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс 04:42
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК 24 сентября в 17:00
Шоу-бизнес
В палату к Заворотнюк привели маленькую дочь
Как сообщает «7 дней» со ссылкой на медиков клиники, девочки привели в палату по настоятельной просьбе больной.
Волга 03:33
Политика
Экс-генпрокурор Шокин подал заявление в ВС Украины
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал иск в Верховный суд Украины о признании незаконным его увольнения.
РЕН ТВ 07:04
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:54
Экономика
Омская область начнет повышать производительность труда
Омская область в 2020 году начнет реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Lenta.ru 07:18
Наука
В чайных пакетиках обнаружили частицы пластика
Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.
МедиаПоток 03:41
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину
Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.
РИА Новости 05:49
Шоу-бизнес
На светлую сторону: Мила Кунис стала блондинкой
Кунис кардинально сменила имидж и стала блондинкой. При этом концы волос Мила покрасила в ярко-зеленый цвет.
WMJ.ru вчера в 03:26