Футбол
Спорт-ЭкспрессПромес оформил хет-трик в матче с «Фортуной»
"Аякс" в домашнем матче 4-го тура чемпионата Голландии разгромил "Фортуну" — 5:0. Главным героем встречи стал экс-форвард "Спартака" Квинси Промес, оформивший хет-трик.
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Здоровье
Женщина поработала в саду и лишилась ног
Жительница английского города Хайворт, графство Уилтшир, подхватила опасную инфекцию после укуса насекомого и лишилась ног.
Lenta.ru 19:07
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Здоровье
На развитие распространенного рака влияют привычки
Физические упражнения очень полезны – по мнению медиков, каждый восьмой случай рака можно было бы предотвратить, если бы представительницы прекрасного пола уделяли внимание спорту.
Утро.ru 15:02
Наука
Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки
Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Возлюбленная миллиардера Владислава Доронина родила второго ребенка
Своему избраннику, 56-летнему миллиардеру Владиславу Доронину модель родила ребенка еще месяц назад, но рассекретила это лишь сейчас.
Летидор 14:12
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Авто
Peugeot представил фургон Boxer 4x4
Клиренс концепта явно больше, чем у гражданского Boxer (точные цифры неизвестны), а базовые покрышки заменены на внедорожные аналоги от BFGoodrich.
Автоновости дня 06:10
Здоровье
Как снизить сахар в крови без лекарств, рассказали медики
Врачи рекомендуют употребление соков натощак. Снизить уровень сахара также способен цикорий.
Говорит Уфа 23 сентября в 04:20
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Кино
Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Государственные Вести 00:22
Экономика
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Согласно документу, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов, основная часть расходов российского военного ведомства будет направлена на обеспечение национальной обороны - в 2020 году на эти цели уйдет 1,056 трлн рублей.
ТАСС 14:04
Хоккей
Панарин оформил дубль за «Рейнджерс», Бучневич отдал передачу
Get to know the name of Vitali Kravtsov, hockey friends. pic.twitter.com/KUSc3jkxFd — NHL (@NHL) September 25, 2019 Дублем отличился Артемий Панарин, который сначала забил на 31-й минуте с передачи Павла Бучневича, а на последней минуте забросил шайбу в пустые ворота.
Нева Спорт 02:04
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
Peterburg News 18:58
Гаджеты
В Европе стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro
На рынке Европы официально стартуют продажи нового смартфона Redmi Note 8 Pro.
Актуальные Новости 23 сентября в 12:43
Авто
В Индии представили кроссовер Suzuki S-Presso
Индийский автомобильный бренд Maruti Suzuki поделился тизером компактного кроссовера S-Presso.
Rusargument вчера в 13:11
Футбол
Олег Романцев: «Уверен, что Хохлов вырастет в хорошего тренера»
Хохлов был прекрасным, думающим игроком. И я уверен, что он вырастет в хорошего тренера.
Спорт-Экспресс 21:20
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Армия и оружие
В NI рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США.
NewInform 10:35
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Политика
Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 14:39
Интернет
Эксперты создали интерактивную карту для малвари российских хак-групп
Аналитики компаний изучили порядка 2000 экземпляров малвари, чтобы создать интерактивную карту связей между русскоязычными группами «правительственных хакеров».
Хакер Online 11:45