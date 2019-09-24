Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПромес оформил хет-трик в матче с «Фортуной»

"Аякс" в домашнем матче 4-го тура чемпионата Голландии разгромил "Фортуну" — 5:0. Главным героем встречи стал экс-форвард "Спартака" Квинси Промес, оформивший хет-трик.
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Промес оформил первый хет-трик за «Аякс». Видео голов

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Хет-трик Промеса помог «Аяксу» обыграть «Фортуну»

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Промес сделал хет-трик. У него 5 голов за «Аякс» в трех последних матчах

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«Аякс» разгромил «Фортуну», Промес оформил хет-трик

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Промес — звезда «Аякса». У Квинси первый хет-трик в Голландии

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«Аякс» — «Фортуна»: ждать ли разгром?

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