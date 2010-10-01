Футбол
Sports.ruПромес отдал голевую в игре с Беларусью, набрав 1-е очко в отборе Евро. У него 11 (7+4) очков в 12 последних матчах
Всего в 12 последних матчах за «Аякс» и за сборную 27 летний игрок набрал 11 очков, забил 7 голов и отдав 4 голевых передачи.
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Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
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Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
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Футбол
Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
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Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Здоровье
Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах
По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
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«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
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Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова ввязался в потасовку во время турнира PFL 7
Политика
В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США
Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
Армия и оружие
Германия ограничит продажу оружия Турции из-за операции в Сирии
На фоне турецкого военного наступления на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на все вооружения, которые могут быть использованы Турцией в Сирии,- сказал Маас немецкому изданию Bild am Sonntag В прошлом году поставки немецкого вооружения в Турцию составили 242,8 млн евро - почти треть всего экспорта оружия Германии.
Общество
Тайфун «Хагибис»: такого в Японии не было 60 лет
Двое человек погибли, еще 70 пострадали. "Хагибис" сравнивают по силе с тайфуном "Ида" 1958 года, из-за которого погибли 1269 человек.
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Политика
Независимый кандидат побеждает на выборах президента в Тунисе
Независимый политик, профессор конституционного права Каис Саид уверенно лидирует на президентских выборах в Тунисе.
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Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Армия и оружие
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