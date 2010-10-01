Всего в 12 последних матчах за «Аякс» и за сборную 27 летний игрок набрал 11 очков, забил 7 голов и отдав 4 голевых передачи.

Промес отдал голевую в игре с Беларусью, набрав 1-е очко в отборе Евро. У него 11 (7+4) очков в 12 последних матчах

Футбол Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020 Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.

Автоспорт Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.

Политика РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Общество Синоптики предупредили о предзимье в Москве В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.

Политика В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.

Политика На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.

Армия и оружие Германия ограничит продажу оружия Турции из-за операции в Сирии На фоне турецкого военного наступления на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на все вооружения, которые могут быть использованы Турцией в Сирии,- сказал Маас немецкому изданию Bild am Sonntag В прошлом году поставки немецкого вооружения в Турцию составили 242,8 млн евро - почти треть всего экспорта оружия Германии.