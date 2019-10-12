Всего в 12 последних матчах за «Аякс» и за сборную 27 летний игрок набрал 11 очков, забил 7 голов и отдав 4 голевых передачи.

Промес отдал голевую в игре с Беларусью, набрав 1-е очко в отборе Евро. У него 11 (7+4) очков в 12 последних матчах

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