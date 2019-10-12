Футбол

Sports.ruSports.ruПромес отдал голевую в игре с Беларусью, набрав 1-е очко в отборе Евро. У него 11 (7+4) очков в 12 последних матчах

Беларусь — Нидерланды
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Динамо»
32′
Джорджиньо Вейналдум
41′
Джорджиньо Вейналдум
Иван Бахар
50′
Станислав Драгун
53′
Игорь Стасевич
57′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
60′
Александр Мартынович
62′
67′
Куинси Промес
Люк де Йонг
67′
Донни ван де Бек
Мартен де Рон
Евгений Яблонский
69′
Иван Бахар
Макс Эбонг
70′
Денис Лаптев
Евгений Шевченко
83′
89′
Стивен Бергвейн
Райан Бабел
Никита Наумов
90′+1′
1 фото
Всего в 12 последних матчах за «Аякс» и за сборную 27 летний игрок набрал 11 очков, забил 7 голов и отдав 4 голевых передачи.
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Промес отдал голевую в игре с Беларусью, набрав 1-е очко в отборе Евро. У него 11 (7+4) очков в 12 последних матчах

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