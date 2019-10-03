Футбол
Спорт-ЭкспрессПромес в шутку облил партнера по команде водой и получил жесткий ответ
Полузащитник «Аякса» Квинси Промес подшутил над одноклубником Хакимом Зиешем на тренировке, плесканув ему за шиворот воды перед началом тренировки. В прошлом Промес выступал за «Спартак». Марокканцу это не понравилось, и он ответил голландцу, выплеснув на него свою бутылку с водой.
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Захарова обвинила США в срыве визита дипломатов РФ на форум из-за виз
В четверг 3 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о срыве поездки российских дипломатов на форум "Диалог Форт-Росс".
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Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Как сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС Соединенных Штатов, США провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Военное дело вчера в 09:59
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).
Инфорос 07:52
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге Чемпионов
ToDay News Ufa вчера в 16:45
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В Париже совершено нападение на полицейский участок
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REGNUM 08:35
Экономика
На родине Коломойского прикрыли меткомбинат Ахметова
Днепровский металлургический комбинат в Каменском был вынужден прекратить работу, что в компании объяснили «кризисом на рынке металлопродукции».
Новостной фронт 07:26
Спорт
Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике
Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.
Телеканал Санкт-Петербург 06:50
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Политика
Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма
Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.
Взгляд.ру 06:35
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:02
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.
РБК 09:40
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Армия и оружие
В Сирии испытали С-500 «Прометей»
В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.
Коммерсантъ 09:15
Футбол
Президент «Ростова» не исключил переход Карпина в «Спартак»
Президент ФК «Ростов»Арташес Арутюнянц поделился своим мнением по поводу возможного ухода главного тренера клуба Валерия Карпина в московский «Спартак».
ProstoProSport 09:04
Политика
Трамп назвал «славной победой» согласие ВТО на новые пошлины против ЕС
Президент США Дональд Трамп назвал победой разрешение Всемирной торговой организации (ВТО) для США ввести пошлины на товары из Евросоюза.
РБК 09:33
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
В Подмосковье автомобиль сбил крокодила
Крокодил попал под колеса грузовика в Пушкинском районе Подмосковья в деревне Тарасовка.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:30
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Общество
Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16