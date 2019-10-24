Лига чемпионов
Газета.RuПромес высказался об отмененном голе в ворота «Челси»
Встреча завершилась минимальной победой английского клуба - 1:0. Примечательно, что также был отменен один гол в ворота "Челси", его забил Промес, однако главный судья обратился к системе видеопомощи арбитрам и зафиксировал офсайд.
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Куинси Промес: «Отмененный гол в ворота „Челси“? Для таких ситуаций и существует VAR»
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Промес: «В матче с „Челси“ футболисты „Аякса“ небрежно действовали с мячом»
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