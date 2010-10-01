Экономика
КоммерсантъПромопроизводство замедлило рост
Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Происшествия
Азара и Соболь отпустили из полиции
Lenta.ru 18:16
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Гаджеты
Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна
Владельцы устройств Apple смогут контролировать свой сон в приложении «Здоровье» на iPhone, которое будет получать показатели с датчиков электронных часов.
Телеканал 360° 18:50
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Политика
Новый министр образования Украины написала пост в сети с ошибками
Пользователей возмутила безграмотность изложенного текста В интернете подвергли критике пост нового министра образования и науки Украины Анны Новосад за содержащиеся в нем ошибки.
Аргументы и Факты 03:02
Кино
Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России
«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости 14:39
Происшествия
На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»
Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
ТАСС 17:57
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал 15:31
Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила информацию о разводе с мужем, экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым.
Известия 11:18
Гаджеты
СМИ: за крупнейшим взломом iOS стояло китайское правительство
Источники Forbes подтвердили информацию о том, что за взломом могли стоять китайские власти.
Ридус 10:52
Общество
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса
По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Шоу-бизнес
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем
Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем Ситуация осложнялась тем, что матерью будущей звезды была учительница, и одноклассники не хотели водиться с девочкой.
Вокруг ТВ 08:45
Общество
В Северной Каролине введен режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Первого удара урагана ожидали во Флориде – там уже объявлен режим ЧС. Также режим чрезвычайной ситуации ввели в Джорджии и Южной Каролине.
Вести.Ru вчера в 18:29
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Музыка
Лоза назвал «дурновкусием» шутки про песню Шуфутинского «3 сентября»
Музыкант Юрий Лоза заявил, что шутки про песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» являются безвкусицей.
ФАН 20:47
Общество
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
Экономика
Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу
Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
РБК 06:51
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Финансы
Исследование показало рост среднего платежа по потребкредитам среди россиян
Средний платеж россиян по потребительским кредитам в первом полугодии вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22,3 тысячи рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:06
Путешествия
Крым посетили почти шесть миллионов туристов
Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.
REGNUM 10:30
Политика
Тегеран исключил возможность пересмотра иранской ядерной сделки
Тегеран отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
РИА Новости 06:07
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия 19:25
Кино
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва».
Коммерсантъ 13:55
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Икарди официально стал игроком «ПСЖ»
Sportbox.RU 17:26
Политика
Президент Польши выступил против приглашения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил, что покидает свой пост.
Коммерсантъ 04:47
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 18:04