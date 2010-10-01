Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Гаджеты Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна Владельцы устройств Apple смогут контролировать свой сон в приложении «Здоровье» на iPhone, которое будет получать показатели с датчиков электронных часов.

Происшествия В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.

Политика Новый министр образования Украины написала пост в сети с ошибками Пользователей возмутила безграмотность изложенного текста В интернете подвергли критике пост нового министра образования и науки Украины Анны Новосад за содержащиеся в нем ошибки.

Кино Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России «Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила информацию о разводе с мужем, экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым.

Гаджеты СМИ: за крупнейшим взломом iOS стояло китайское правительство Источники Forbes подтвердили информацию о том, что за взломом могли стоять китайские власти.

Общество Госдума займется урегулированием гаражного вопроса По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.

Шоу-бизнес Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем Анна Седокова заявила, что в школе была уродом и изгоем Ситуация осложнялась тем, что матерью будущей звезды была учительница, и одноклассники не хотели водиться с девочкой.

Общество В Северной Каролине введен режим ЧС из-за урагана «Дориан» Первого удара урагана ожидали во Флориде – там уже объявлен режим ЧС. Также режим чрезвычайной ситуации ввели в Джорджии и Южной Каролине.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Общество Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.

Экономика Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.

Политика Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.

Финансы Исследование показало рост среднего платежа по потребкредитам среди россиян Средний платеж россиян по потребительским кредитам в первом полугодии вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22,3 тысячи рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Путешествия Крым посетили почти шесть миллионов туристов Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.

Политика Тегеран исключил возможность пересмотра иранской ядерной сделки Тегеран отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы "открывать этот ящик Пандоры", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Экономика Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.

Кино Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва».

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Политика Президент Польши выступил против приглашения России в G8 Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.

Политика Премьер-министр Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил, что покидает свой пост.