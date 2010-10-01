Экономика
КоммерсантъПромопроизводство замедлило рост
Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Ритейл устал от скидок: торговые сети отказываются от акций — расходы покупателей вырастут
Деловой квартал (Екатеринбург)02:32
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Происшествия
Выпускница медвуза получила 10 лет колонии за убийство преподавателя
В Кемерово выпускница местного медицинского университета получила 10 лет и 6 месяцев колонии общего режима за убийство преподавателя.
Газета.Ru 03:13
Культура
Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию
OAnews вчера в 07:26
Общество
В Москве ограничат продажу алкоголя во время празднования Дня города
Уточняется, что введение ограничений на продажу спиртного является традиционной мерой в дни государственных и городских праздников.
ТАСС 01:57
Музыка
Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
ТАСС 02:32
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Lenta.ru вчера в 15:14
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Кино
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась
Доля отечественных фильмов в прокате снизилась Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ в мае—августе стала рекордно низкой за последние четыре года — 3,2%. В традиционно неудачный для российских картин период большинство зрителей предпочли пойти на «Мстители: Финал» и «Короля Льва».
Коммерсантъ вчера в 13:55
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Наложен арест на мечеть, построенную Атамбаевым
На мечеть "7 апрель шейиттери" (" Жертвы 7 апреля") наложен арест, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР. Напомним, на 135 единиц движимого и недвижимого имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников наложен арест.
Sputnik Кыргызстан 01:20
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости вчера в 18:04
Общество
Ураган «Дориан» снизился до 4 категории
Стоит отметить, что на данный момент ураган находится в 177 км от Флориды. Ураган обрушился на Багамы в ночь на понедельник, 2 сентября.
Газета.Ru вчера в 11:13
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Инфорос вчера в 08:45
Политика
Путин начинает визит в Монголию по случаю юбилея победы на Халхин-Голе
РИА Новости вчера в 17:39
Политика
На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госбюро.
РИА Новости 02:20
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Экономика
ФАС предложила ограничить стоимость регистрационных знаков
ФАС в апреле 2019 года утвердила предельные тарифы, но они так и не заработали: в августе Госдума приняла поправки о переносе срока действия закона на 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Политика
Главу МВД Грузии выдвинули на пост премьер-министра
Кандидатуру главы МВД Грузии Георгия Гахарии, чьей отставки добивались митингующие в Тбилиси, выдвинули на пост премьер-министра страны, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Известия 02:12
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Рейтинг въездного туризма в России возглавила Украина
Рейтинг въездного туризма в Россию в январе-июне 2019 года по числу туристских поездок в Россию возглавила Украина — 3 млн 424 тысячи поездок (-8% по сравнению с 2018 годом), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».
REGNUM вчера в 08:37
Игры
Konami работает над новым консольным IP
Журналисты GamesIndustry.biz опубликовали большое интервью с компанией Konami, в ходе которого выяснили, что на сегодняшний день она разрабатывает новый консольный проект, который основан на «всемирно известном» IP.
Anonsens вчера в 23:50
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Происшествия
У бывшего министра Абызова нашли кипрский офшор для махинаций
Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины Инну Пикалову, она может стать ключевым фигурантом уголовного дела Михаила Абызова, экс-министра по вопросам открытого правительства.
Lenta.ru 03:29
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Общество
Facebook может отказаться от счетчика лайков под постами
Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры.
ТАСС 02:39
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46